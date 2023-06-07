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花蓮演唱會徵選在地表演團體 演出費最高15萬元

中央社／ 花蓮縣7日電

花蓮縣府每年暑假舉行夏戀嘉年華演唱會及跨年演唱會，邀集藝人接力演出，為培養在地表演人才，徵選在地表演團隊，有機會與藝人同台演出，還可獲得最高新台幣15萬元演出費。

花蓮縣府觀光處今天發布新聞資訊指出，每年暑假舉辦的夏戀嘉年華及跨年活動花蓮太平洋觀光節是花蓮2大音樂活動，其中夏戀嘉年華將於7月5日至9日在花蓮市東大門廣場舉辦，除了邀起現場知名藝人到場演出，也徵選在地表演團體一圓明星夢。

花蓮縣府觀光處長張志翔指出，透過「洄瀾新秀爭霸讚」活動，公開徵選在地表演團體，即日起至6月13日開放網路報名，將選出6組表演團體。

張志翔指出，團隊需5人以上，且成員1/2設籍花蓮、皆年滿13歲以上，初賽採線上報名，提供影音檔評選，16日公布入選決賽隊伍、25日辦理決賽，詳細報名資訊可至花蓮觀光資訊網查詢。

花蓮縣府觀光處指出，經評選出的6組隊伍，排名前2組可獲花蓮夏戀嘉年華或花蓮太平洋觀光節登場機會及演出費15萬元，其餘4組為可獲花蓮夏戀嘉年華演出機會及演出費5萬元。

花蓮 跨年

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