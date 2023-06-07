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台東關山有機米黑椿象侵害 將分區分時段燒稻草防治

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東關山鎮「稻黑椿象」疫情嚴重，議員陳宏宗呼籲縣府，同意農民分區分時燒稻草防治。圖／議員陳宏宗提供
台東關山鎮「稻黑椿象」疫情嚴重，議員陳宏宗呼籲縣府，同意農民分區分時燒稻草防治。圖／議員陳宏宗提供

台東關山有機米產區飽受黑椿象侵害，農民產量大減，議員日前反映燒稻草防治，縣長饒慶鈴要求環保局、農業處積極協助解決，環保、農民生計並重，本月15日起展開專案作業，申請核可農民可在稻作收成後依分區、規定時段燒稻草，降低對環境衝擊。

關山鎮公所今天上午召開，「關山鎮水稻田緊急防止傳染病擴散高溫防治」宣導會議，縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐都與會，饒慶鈴特別提醒，農民燃燒稻草必須專案申請、符合規定，若沒有申請任意燃燒仍會依「空汙法」取締開罰。

彭成豐表示，關山鎮分北中南三區，必須分區、分時段燃燒，考量空氣品質及交通安全，省道左右兩側、學校及醫院方圓50公尺處內不得燃燒。

根據「空汙法」第90條規定，為緊急防止傳染病擴散，經地方農政單位(鄉鎮市公所)認定有燃燒受感染動植物必要時，可向縣市主管機關(環保局)申請專案處置。

台東縣關山鎮前年爆發「稻黑椿象」疫情，經農政單位防治雖獲大幅改善，但今年又死灰復燃，議員日前在議會指出「稻黑椿象恐有3億隻」，建議定時燒稻草防治，縣府當時表示，防治優先、燒稻草為輔，將專案核准。

關山鎮燃燒稻草抑制稻黑椿象，將分北中南三區，必須分區、分時段燃燒。記者卜敏正／翻攝
關山鎮燃燒稻草抑制稻黑椿象，將分北中南三區，必須分區、分時段燃燒。記者卜敏正／翻攝

農民 饒慶鈴 台東

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