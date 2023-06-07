台東關山有機米黑椿象侵害 將分區分時段燒稻草防治

台東關山有機米產區飽受黑椿象侵害，農民產量大減，議員日前反映燒稻草防治，縣長饒慶鈴要求環保局、農業處積極協助解決，環保、農民生計並重，本月15日起展開專案作業，申請核可農民可在稻作收成後依分區、規定時段燒稻草，降低對環境衝擊。

關山鎮公所今天上午召開，「關山鎮水稻田緊急防止傳染病擴散高溫防治」宣導會議，縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐都與會，饒慶鈴特別提醒，農民燃燒稻草必須專案申請、符合規定，若沒有申請任意燃燒仍會依「空汙法」取締開罰。

彭成豐表示，關山鎮分北中南三區，必須分區、分時段燃燒，考量空氣品質及交通安全，省道左右兩側、學校及醫院方圓50公尺處內不得燃燒。

根據「空汙法」第90條規定，為緊急防止傳染病擴散，經地方農政單位(鄉鎮市公所)認定有燃燒受感染動植物必要時，可向縣市主管機關(環保局)申請專案處置。