宜蘭蘇澳阿里史冷泉水質受工程影響 連夜清理提前開放

蘇澳阿里史冷泉男女裸湯池近日受到清淤工程影響，水質不穩定，蘇澳鎮公所5月18日先行關閉，原本預計6月9日再行開放，由於民眾熱烈盼望，公所昨日連夜派員清掃，目前以乾淨清澈，暫時重新開放，後續會繼續觀察水質狀況，隨時調整。

阿里史冷泉是蘇澳鎮代表性景點，水質長年維持在攝氏22度左右，富含礦物質，夏天時沁涼消暑，過去也是一般民眾取水洗衣、洗菜的場所。鎮公所前年6月爭取1500萬經費翻修，去年4月開放，分為男女裸湯、泡腳池與大眾池，完全免費，熱鬧時每天可吸引上百人。

鎮公所5月時配合防汛，實施雨水下水道清淤工程，工程過程中，阿里史溪的溪水滲入冷泉區，影響到阿里史冷泉男女裸湯池的水質，混入泥沙呈汙濁狀態。公所獲報後遣員到現場觀察，嘗試清理後發現較為困難，5月18日便先暫時關閉，25日張貼公告。

公所原本規劃6月9日該地工程暫告一段落後再行開放，由於民眾不斷反應，希望盡快開放，公所昨日連夜派人清掃，讓男女裸湯水質恢復舊觀，提前開放；另一方面，由於該處下水道清淤工程還在進行，近期仍可能出現水質受影響的狀況，公所會持續觀察調整。