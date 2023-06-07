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宜蘭蘇澳阿里史冷泉水質受工程影響 連夜清理提前開放

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
阿里史冷泉是蘇澳著名觀光景點，水溫長年維持22度左右，夏天時沁涼消暑。記者陳敬丰／攝影
阿里史冷泉是蘇澳著名觀光景點，水溫長年維持22度左右，夏天時沁涼消暑。記者陳敬丰／攝影

蘇澳阿里史冷泉男女裸湯池近日受到清淤工程影響，水質不穩定，蘇澳鎮公所5月18日先行關閉，原本預計6月9日再行開放，由於民眾熱烈盼望，公所昨日連夜派員清掃，目前以乾淨清澈，暫時重新開放，後續會繼續觀察水質狀況，隨時調整。

阿里史冷泉是蘇澳鎮代表性景點，水質長年維持在攝氏22度左右，富含礦物質，夏天時沁涼消暑，過去也是一般民眾取水洗衣、洗菜的場所。鎮公所前年6月爭取1500萬經費翻修，去年4月開放，分為男女裸湯、泡腳池與大眾池，完全免費，熱鬧時每天可吸引上百人。

鎮公所5月時配合防汛，實施雨水下水道清淤工程，工程過程中，阿里史溪的溪水滲入冷泉區，影響到阿里史冷泉男女裸湯池的水質，混入泥沙呈汙濁狀態。公所獲報後遣員到現場觀察，嘗試清理後發現較為困難，5月18日便先暫時關閉，25日張貼公告。

公所原本規劃6月9日該地工程暫告一段落後再行開放，由於民眾不斷反應，希望盡快開放，公所昨日連夜派人清掃，讓男女裸湯水質恢復舊觀，提前開放；另一方面，由於該處下水道清淤工程還在進行，近期仍可能出現水質受影響的狀況，公所會持續觀察調整。

公所觀光所表示，阿里史冷泉帶來大量人潮，活絡蘇澳觀光，但由於是完全開放的場域，維護環境不易，儘管每天派人巡視清理，仍無法保證水質隨時維持穩定；盼民眾使用時不要開啟裸湯內的水閘門，以免溪水倒灌加劇，且入浴前盡量沖洗乾淨，共同維護冷泉品質。

阿里史冷泉男女裸湯區受到下水道清淤工程影響，水質變得汙濁，公所5月18日先行關閉。圖／取自臉書粉專「水水蘇澳」
阿里史冷泉男女裸湯區受到下水道清淤工程影響，水質變得汙濁，公所5月18日先行關閉。圖／取自臉書粉專「水水蘇澳」
目前男女裸湯區水質已恢復清澈，但工程還在進行中，公所會密切注意後續水質狀況。圖／取自臉書粉專「水水蘇澳」
目前男女裸湯區水質已恢復清澈，但工程還在進行中，公所會密切注意後續水質狀況。圖／取自臉書粉專「水水蘇澳」
公所原預計6月9日再開，民眾不斷反應，公所昨日遂派人連夜清理。圖／取自臉書粉專「水水蘇澳」
公所原預計6月9日再開，民眾不斷反應，公所昨日遂派人連夜清理。圖／取自臉書粉專「水水蘇澳」

水質 冷泉 蘇澳

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