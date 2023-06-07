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花蓮推環保餐具清洗中心洗一個碗35元 民代轟太貴

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會無黨黨團總召楊華美（左）今邀多位議員及環保局會勘清洗中心用地，質疑一套餐具清洗費用竟要35元，實在太高。圖／楊華美服務處提供
花蓮縣議會無黨黨團總召楊華美（左）今邀多位議員及環保局會勘清洗中心用地，質疑一套餐具清洗費用竟要35元，實在太高。圖／楊華美服務處提供

花蓮縣政府為鼓勵東大門夜市攤商使用環保餐具，爭取花東永續發展基金，連同自籌款，耗資近億元要蓋環保餐具清洗中心，近日將動工，環保局以營運成本初估每套餐具清洗費用35元，縣議會無黨總召楊華美今邀多位議員會勘，質疑成本太高，恐怕成「蚊子館」；環保局表示，35元是初步版本，正調查其他餐飲店家送洗意願，會依店家數量調整價格。

東大門夜市是花蓮縣人氣景點，遊客眾多，環保局估算每年使用一次性餐具等垃圾量超過300噸，為推動源頭減量，2019年爭取花東基金6790萬元興建環保餐具清洗中心，原計畫用地位於花蓮市美崙柴油車動力計檢驗站原址，後改至美崙工業區內的花蓮市民心段；為闢聯外道路，今年3月再獲花東基金核定2500萬元，自籌300萬元，最近臨時會提出2800萬元追加預算，連同原本興建費用近億元。

楊華美今邀會勘，吳東昇、張美慧、胡仁順、鄭寶秀、魏嘉賢、黃玲蘭、林玉芬、林則葹等多位議員到場關心。楊華美說，近日看到環保局規畫「洗一個碗要35元」，還以為環保局少標小數點，洗碗成本這麼高，小吃業者怎麼受得了？以後可能成為造價近億元的蚊子館。

張美慧擔心洗碗費用將轉嫁到消費者身上；魏嘉賢則說，夜市攤商都是做小生意，洗一套碗筷竟要35元，讓人覺得不可思議；吳東昇也認為洗一套碗的合理價「3.5元還差不多」，要求環保局檢討改進。

環保局表示，從2020年開始在東大門辦理環保餐具推廣活動，逐漸獲得攤商認同與接受，清洗中心去年底決標，已取得建照，下月動工，預計明年11月完工，但希望力拼上半年完成，啟用後將要求東大門餐飲店家全用環保餐具，目前調查7成願加入。

副局長饒慶龍說，初步規畫清洗中心採OT方式委外，每月營運成本90萬元，在損益平衡前提下，初期目標是東大門66個內用店家全數加入，換算每個餐具清洗價格約35元，但也在規畫包月計費6000元、早鳥等優惠方案宣導，並調查夜市之外的其他餐飲店家、飯店、坐月子中心、外燴團膳業者加入意願，已有109家表達願送洗，會依照加入店家數量調整價格。

花蓮環保局推動環保餐具清洗中心，用地位於美崙工業區內的花蓮市民心段。圖／楊華美服務處提供
花蓮環保局推動環保餐具清洗中心，用地位於美崙工業區內的花蓮市民心段。圖／楊華美服務處提供
花蓮東大門夜市假日人潮眾多，縣府推動環保餐具並興建清洗中心，但遭質疑洗碗成本過高。圖／報系資料照片
花蓮東大門夜市假日人潮眾多，縣府推動環保餐具並興建清洗中心，但遭質疑洗碗成本過高。圖／報系資料照片

餐具 夜市 花蓮

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