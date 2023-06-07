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影／用5000萬換得健康 他到綠島曬太陽打造梅花鹿園區

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
綠島梅花鹿生態園區圈養20多頭梅花鹿、溫馴親人。記者卜敏正／攝影
綠島梅花鹿生態園區圈養20多頭梅花鹿、溫馴親人。記者卜敏正／攝影

綠島梅花鹿生態園區負責人張會鴻原在北部經營光碟工廠，6年前退休後到綠島養梅花鹿，投入5000萬元退休金整建園區，期許園區像日本奈良一樣受歡迎。他坦言綠島工作辛苦、生活單純，但忙碌6年、每天和動物互動換得健康，過去高血糖、膽固醇等紅字都不見了。

63歲的張會鴻早期在北部經營光碟片壓製工廠，生產販售各種影視、戲劇光碟片，隨著科技進步、隨身碟出現，光碟市場逐漸式微，張會鴻考量和妻子忙碌幾十年，決定結束工廠、過退休生活。

張會鴻表示，退休後生活的確自在，但每天就是找朋友打牌、吃吃喝喝過日子，生活少了重心、缺乏運動，那段時間到醫院健康檢查都是紅字，血糖、膽固醇太高，他担心糖尿病，這個不敢吃、那個食物要減糖…，要減重維持健康真的困難、也看不到什麼效果。

張會鴻說，6年前朋友邀約到台東綠島養梅花鹿，他決定換環境過退休生活，當時園區已年久失修、近乎荒廢，他投入數千萬元退休金整建園區，除了養鹿也買了幾匹馬、幾頭羊，希望把園區打造像日本奈良，讓遊客有機會近距離親近梅花鹿。

他說，鹿膽子小、本性怕人，為讓園區內梅花鹿不怕人，每頭鹿都是從小馴養、餵牛奶，讓鹿習慣有人的環境、願意親人，經3年努力、重建剛步入軌道，沒想到遇到疫情，園區一個遊客都沒有，但動物還是要吃、要養，他只能不斷燒錢，5000萬退休金都丟進去了，直到疫情解封終於有了遊客、有些收入。

張會鴻說，每天工作曬太陽、陪動物們聊天，皮膚變黑了、身體愈發結實，之前回北部體檢，紅字都不見了，醫生還戲稱「哇、你拿別人的體檢報告？」他想，或許這就是5000萬換來的健康。

「我來綠島可多活10年！」他說，朋友說來綠島可多活幾年，他真的相信這句話，因為綠島空氣好、環境單純，生活沒有壓力，唯一擔心的就是怕鹿生病、受傷；他希望將梅花鹿園區整建得更漂亮，讓更多人來綠島親近梅花鹿、感受這裡的美好。

綠島梅花鹿生態園區負責人張會鴻，退休後到綠島養梅花鹿，投入5000萬元退休金整建園區，期許園區像日本奈良一樣受歡迎。記者卜敏正／攝影
綠島梅花鹿生態園區負責人張會鴻，退休後到綠島養梅花鹿，投入5000萬元退休金整建園區，期許園區像日本奈良一樣受歡迎。記者卜敏正／攝影

梅花鹿 綠島 退休金

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