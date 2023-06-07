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夏雪芒果當兒養 抱回評鑑冠軍

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導

台東農產公司昨天辦台東夏雪芒果品質評鑑，去年拿下優勝的農民孫守業，為提升品質，走訪各芒果產地取經，把芒果當成小孩細心照料，今年更上層樓抱回冠軍，他說，參賽芒果採收前下雨、甜度略低，後續採收的夏雪「一定更香、更甜、更好吃！」

夏雪有芒果界LV之稱，目前正值產季，今年有27組農友參賽台東夏雪芒果評鑑大賽，專家依重量、外觀、口感、糖度、總評等5面向評比，孫守業脫穎而出奪回冠軍，亞軍許燈泰、季軍游蒼林，優勝陳圳華、陳振新、陳昭男等3名。

孫守業說，早期種植大目釋迦，6年前改種夏雪芒果，為讓夏雪芒果品質更出色，不斷精進種植技術，他去年拿下優勝後，走訪其他芒果產區，學習更多果樹管理技術。

「參加比賽能督促自己更進步！」孫守業坦言，過去沒參賽前也沒接觸產銷履歷，得知申請產銷履歷可加分，就四處詢問申請方法，讓消費者更安心；今年夏雪產量比去年多、價格比去年便宜。

縣長饒慶鈴說，台東夏雪芒果最大特色是具有土芒果濃郁香氣、愛文細緻口感及金煌甜度，台東夏雪種植約230公頃，是國內主要產區，目前正值產季，農民歷經年初乾旱、5月大雨，在辛勤照料下產量比以往增加。

饒慶鈴說，夏雪芒果評鑑將產銷履歷列為加分條件，鼓勵農民投入生產履歷，此次有18組農友有產銷履歷證書，展現輔導成果，希望明年參賽者都有生產履歷，彰顯台東農產品安心品牌形象及市場價值。

芒果 產銷履歷 台東

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