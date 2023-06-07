停六工地緊鄰民宅 謝國樑：要防天坑

基隆市定古蹟要塞司令部旁「停六」立體停車場興建案一波三折，市府重新招標。基隆市長謝國樑昨天視察聽取簡報，因車道出入口接著民宅，要求注意施工安全避免出現天坑。真砂里長魏君龍要求施工期間要有配套方案，以免出現停車亂象。

基隆前市長林右昌任內啟動停六興建案，但發包不順利。市府整合相鄰的自來水公司加壓站改建工程，重新規畫標案。工務處長陳耀川說，正豐街、豐稔街41巷口的加壓站將地下化，開闢車道及綠地，在現有兩棟民宅間的通道進出停車場。

市府曾考慮停六用地與民宅共辦都更重建，都市發展處長謝孝昆說，評估都更街廓現有6棟房屋、34名土地所有權人，重建後分回產權無法滿足現有住戶的室內面積，加上考量時程及招商難度提升，決定作罷。

交通處長王圳宏說，停車場為地下1層、地上4層建築，規畫280個汽車停車格，工程總經費4億5454萬元，其中公路總局補助1億5000多萬元，市府自籌約3億元，工期1080日曆天。

謝國樑說，外縣市近期因施工導致「天坑」，停車場進出車道接著民宅，恐有安全疑慮，要求注意施工。

停六預定地動工將影響當地民眾停車。交通處協調文化局釋出要塞司令部空間，規畫40到60個停車格，附近還有三總正榮院區、中正區行政大樓停車場可用。魏君龍說，2處停車場太遠，不切實際；附近要塞司令部施工期間只提供40到60個車位遠遠不夠用。