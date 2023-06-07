壯圍哈密瓜盛產 10日健走饗瓜

宜蘭壯圍鄉有「哈密瓜的故鄉」之稱，今年哈密瓜進入盛產，尤其瓜中極品的新世紀新疆哈密瓜，脆甜多汁，甜度可達17度。壯圍鄉農會表示，今年市場價格每斤80元至120元，比去年好，消費者如欲購買，請上壯圍鄉農會網站接洽農民。

早年新疆哈密瓜被引進至台灣，從蘭陽平原開始試種，經過多年改良，遠道而來的嬌客適應台灣風土，更以靠海的壯圍鄉土質及氣候適宜，栽種出品質極優的哈密瓜；由於栽種過程費工，產量不多，每年進入產季，馬上成為市場搶手貨。

壯圍鄉農會理事長林听洲表示，今年特別受惠於氣候良好，瓜果成熟採收時沒有遇大雨，品質更勝往年，一般的瓜果13度就很甜了，今年甜度可以達到17度，口感香脆多汁。

林听洲說，除了新世紀哈密瓜，美華、壯元瓜、黛安娜等不同品種都很美味。

為讓更多人品嘗優質鮮瓜，壯圍鄉所與農會本月10日上午8點起合辦「2023壯圍健走饗瓜果-哈密瓜推廣行銷暨模範農民表彰活動」，完成健走3公里贈送香瓜2顆，走完返回新南鎮安宮後有冰品、瓜果及美食品嘗，還有小農市集及吃瓜比賽。