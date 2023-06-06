標線惹議？「直行」未打方向燈被罰 基市重畫標線除陷阱

基隆市信義區東明路在基隆地院前Y字形路口，右線接東信路，地上畫設右彎標分向線，但不少用路人認為是「直行」接東信路，未打方向燈，被檢舉收罰單，質疑是「陷阱」。基隆市議會議長童子瑋和信義區4名議員今天勘查，要求市府改善，交通處今晚已將右彎標線改成直行，避免再生爭議。

東明路在法院路段是單行道，有2線車道，在地院前的Y字形路口，右線畫右彎標線接東信路，左線畫左彎標線接崇法街。近期有多名駕駛人被檢舉從東明路「右轉」東信路未打方向燈，收到罰單。

基隆市議長童子瑋和信義區選出的市議員韓世昱、何淑萍、陳軍佐和陳宜，今天下午到地院前三叉路口會勘，了解爭議所在及研商解決辦法。

當地東明里長翁誠鍾說，多數民眾行駛東明路，一般認為往左線崇法街是「左轉」，會打方向燈，但右線接東信路是「直行」，沒有打方向燈，結果被人檢舉違規，收到1200元罰單。

交通處今天會勘時表示，9日之前會把東明路右線車道的右彎標線塗銷，改畫直行標線，避免爭議。會勘過後馬上作業，晚間塗銷右彎標線，改畫直行標線。