宜蘭立委選舉藍綠之外小黨冒出頭 台灣基進林意評參戰

宜蘭立委選舉除了藍綠對戰，這次小黨也冒出頭。台灣基進黨宜蘭縣黨部主委林意評今天宣布參選，強調「宜蘭值得擁有一個更好的選擇」，至於時代力量也已經有屬意的人選，正洽談中。

民進黨因為立委陳歐珀退選，重新辦理徵召提名，本月中旬後會確定人選，國民黨由黃琤婷披戰袍，民眾黨在去年底縣長選舉沒有缺席，立委選戰一樣會派人參選，除此之外有些小黨也躍躍欲試。

宣布投入選戰的林意評原是羅東鎮民代表，2021年加入台灣基進並獲提名參選宜蘭縣議員，可惜未能如願。今天他發表聲明，宣布挑戰明年立委選舉，黨部將在最近正式提名。

林意評在參選聲明中說，從什麼時候開始，宜蘭人對選票上的候選人不再期待？從郭雨新、林義雄到陳定南，宜蘭孕育出許多優秀的民主前輩，在台灣民主發展史扮演著舉足輕重的角色；如今的宜蘭已經淪為家族派系的禁臠，曾經讓人引以為傲的民主聖地，竟淪落至此，讓人不勝唏噓。

林意評表示，這塊土地需要年輕世代的理想與活力、這個國家需要沒有包袱的年輕人引領邁進，他從政初衷即是自己的家鄉自己救，此時此刻的宜蘭，正是當年前輩們挺身而出的時局，所以這次決定代表台灣基進投入宜蘭區域立委選舉，秉持清廉從政原則，為宜蘭縣的未來發展，盡最大努力。台灣基進是一個有理念的本土政黨，宜蘭值得擁有一個更好的選擇。