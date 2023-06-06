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駕駛人自認直行 未打方向燈收罰單喊冤
基隆市單行道東明路有2線道，在基隆地院呈Y字形路口，右線接東信路，左線接崇法街。不少行駛右線用路人認為是「直行」東信路，未打方向燈，但因路面有右轉彎標線，被人檢舉收到罰單，引發民怨。市府交通處今天表示，近日就會改畫直行標線。警方說，相關檢舉案不再開單，已收到罰單者可申訴。
基隆市議長童子瑋和信義區選出的市議員韓世昱、何淑萍、陳軍佐和陳宜，今天下午到地院前三叉路口會勘，了解爭議所在及研商解決辦法。
當地東明里長翁誠鍾說，東明路在法院前的路線，左線車道分向線是左轉彎，右線車道是直行，但到了法院前，右線車道改成右轉彎分向線。一般用路人的駕駛習慣都是「左轉接崇法崇，直行接東信路」，走右側的車子不會打方向燈，結果收到1200元罰單。
交通處表示，9日之前會把東明路右線車道的右彎標線塗銷，改畫直行標線，避免爭議。基隆市警局交通警察大隊指出，這處路段今年1到5月共接到30件檢舉轉彎未打方向燈，因為事實明確，所以開單舉發。因為交通處將重畫分向線，所以相關檢舉案不會再開單。
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