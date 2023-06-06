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農廢資材再利用 學者：收益可觀

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導

台東縣關山鎮農民配合農委會推動農業剩餘資源循環再利用，經虎尾科技大學教授林世章指導，將稻米收成後稻草等農廢物，經壓碎處理製成燃料棒，可燃燒發電或氣化再運用，不僅解決農廢物、增加碳權，也達成零碳排循環經濟。

農委會委託林世章等專家學者，日前到關山舉辦「花東農業剩餘資源（稻草、竹木）循環再生工程培訓班」，透過課程分享，說明稻草、果樹修枝等農廢資材可製成燃料棒再利用，與會農民驚訝農廢資材再利用價值，也建議公部門應協助推廣。

台東機耕協會理事長彭森勇表示，農民對此有相當興趣，有意在關山成立示範點，先找場地廠房、採購一套機械設備，但包括農機設備補助、製成燃料棒後銷售管道，需要公部門協助專案推動。

林世章表示，台東農廢料只要善加利用即可轉化能源，就是碳權、就是寶，也能讓農村淨零再生。林說，台灣缺少能源，透過循環再生將疏伐樹枝、稻草等變成優質生質能源，不僅可助農村解決農業廢棄物，還有綠能、碳權可用，是多贏作法。

關山農地每公頃約產生6噸稻草，關山有將近1900公頃農地，林世章指出，若以一套機械設備每年處理近2000噸稻草廢資材，可生成的燃料棒、提供的人力資源、增加農村就業率收益可觀。

台東 農民

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