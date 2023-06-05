基隆111坪透天建物底價16.3萬元 兩人搶標 235萬元拍定

法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆行政執行官辦公室，舉辦多筆不動產拍賣會。其中位在基隆市七堵區大華三路的2層樓共111坪透天建物，底價16萬3000元，最後以235萬元拍定。

行政執行署宜蘭分署每月第一周的周二下午3點在分署舉辦聯合拍賣會，另在前一天在基隆辦公室舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮六區不動產拍賣會。

宜蘭分署6月聯合拍賣會，拍賣標的除基隆市中山區公寓、新北市金山區萬坪林地、宜蘭壯圍法式莊園透天別墅、頭城觀海土地辦理二拍，另有基隆底價17萬元有找的透天建物、蘇澳和壯圍透天厝，以及薑貴妃潔淨洗髮露、活餌箱、貼標機、華泰及板信商銀股票等物件。

宜蘭分署表示，基隆市大華三路兩層樓透天建物屋主，原本經營農場，但因內部問題停業多年，公司欠繳基隆市稅務局房屋稅，經移送宜蘭分署執行法拍。這間透天厝無門窗，僅有建物使用權，無基地所有權，近日吸引許多民眾看屋。

大華三路透天建物今以16萬3000元進行拍賣，現場共有21組民眾搶標，競爭激烈。開標時有兩人出價200萬元，主持拍賣的執行官依規定請投標人現場加價，最後由林姓男子以235萬元拍定。