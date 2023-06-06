比照六都提醒駕駛 花蓮違規簡訊9日啟用

駕駛交通違規遭舉發，要過一段時間才會收到罰單，等待期間可能再次違規遭罰。花蓮縣警察局將比照六都提供「違規簡訊」通知系統服務，6月9日啟用，即時提醒民眾勿再違規，是六都後第一個建置相關服務系統的縣市。民眾須申請才提供服務。

為避免行政資源遭浪費，將比照六都，若同一車號在6個月內累計違規6次，即停權半年，第12次停權1年，第18次不再發簡訊提醒。

花蓮縣警局表示，民眾開車違規遭科技執法系統舉發，警察機關審核及寄發通知單需一定作業時間，導致駕駛違規後至收到紅單期間，常因重複違規再次遭舉發。

縣警局指出，「違規簡訊」通知系統服務上路後，將率先以遭科學儀器取締者為通知對象，並免費發送系統簡訊告知。簡訊內容僅具提醒性質，後續若收到掛號郵寄送達「舉發違反道路交通管理事件通知單」，仍要繳納罰鍰。

民眾若要申請「違規簡訊」通知系統服務，在9日後可上花蓮縣警局官網填寫姓名、手機號碼等相關資料，輸入簡訊認證碼、車號跟車主身分證號碼，審核通過即能免費使用。