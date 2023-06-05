池上推種樹減碳森DO旅行 盼成全台首個淨零示範鄉鎮

台東縣池上鄉利用稻田景觀發展觀光之餘，也計畫引進種樹減碳，除達成2050年淨零碳排的國家目標，也活化荒廢土地，且發展地方經濟，盼成全台第1個執行碳中和的示範區。

鄉公所今天舉行「樹光大道、池上低碳行」踐行碳公益計畫的啟動儀式，邀請相關業者說明，將委託專業種樹的企業，承租荒廢的私有地來種高經濟樹種如肖楠、牛樟樹等，地主除了能收取每公頃1年新台幣5萬6000元租金、紅利和樹權之外，還能帶動種樹觀光，鄉公所從中可獲得企業公益回饋金，發展社會福利。

池上鄉長林建宏表示，此計畫未來將藉以達到土地活化、促進就業、經濟提升，同時營收淨利部份回饋公所，進而成立專戶強化在地社會福利與社會救助，希望池上鄉成為全國第1個淨零示範鄉鎮。

林建宏指出，藉由智慧林業，導向森林碳匯，從碳中和逐步邁向淨零減碳的最終目標，除了能轉換經濟效益，更能發展落枝葉的各項高價值商品，也能夠提供企業採購，同時推動「森DO旅行」，未來讓觀光客遊玩時體驗種樹樂趣，既能創造經濟產值也能達到碳中和。

池上鄉土地面積約8000多公頃，私有土地面積約有1900多公頃，要發展種樹來執行碳中和，以及與企業之間的碳交易，對地方民眾來說，是很新的環境和經濟議題；鄉民大部分務農，都十分關心，紛紛提問，例如在荒廢土地上種樹，土地使用合不合法，如何能照顧到地方經濟，會不會對地方生態產生影響等。

鄉民代表潘旭瑞擔心若農民改種樹，是否喪失原本的農保資格。

生態工作者林耿弘認為，單一地區、單一樹種高密度的種植，可能會造成棲地單一化的可能性，對於生物的友善程度值得商榷。

鄉公所表示，利用私有地種樹，民眾自由參加，公所將扮演輔導監督角色，透過公開方式遴選引進企業資源，活化閒置土地，創造鄉內工作機會與經濟，未來能建立碳公益回饋機制，達成碳匯、經濟、社會福利永續3贏目標。