謝國樑3.8億元青年電動機車預算 終獲議會有條件通過

基隆市長謝國樑推動「青年電動機車」政策，提出追加預算3億8340萬元，市議會今天通過預算，但要求市府提出不限品牌補助方案；計畫執行後，要每季向議會提出進度報告及青年就業效益分析。

謝國樑在去年競選時提出青年做公益，可獲得免費電動機車政見，成為熱門話題。謝當選後，提出追加預算落實政見。市議會今天審查這筆預算，各議員各自發言後，提出附帶決議，完成2、3讀程序，通過預算。

民進黨議員施偉政說，贊成青年電動機車政策，但應不限廠牌和型號。張顥瀚、鄭文婷也主張既然是「補助」，就應該讓民眾有選擇廠牌的權利。

無黨籍議員林旻勳提醒市府，補助以汰換燃油機者為主，若有人年紀符合，但無法提供舊車，也應協助他們受惠。國民黨議員連恩典說，讓青年有選擇機車廠牌立意良善，但市府要注意可能就無法「以量制價」。