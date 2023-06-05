審查500萬壽司大賽預算 基市議會爆發定期會最嚴重衝突

基隆市政府編列500萬元預算舉辦「壽司大賽」，市議會今天審查時，民進黨有議員主張全數刪除，無黨籍議員張耿輝提議表決，多名國民黨議員支持，引發民進黨議員不滿，引爆開議以來最激烈衝突。國民黨議員曾紀嚴、民進黨議員張顥瀚「短兵相接」，被其他議員勸開。

基隆市長謝國樑在休息時間，邀國民黨和無黨籍議員會商並取得共識。重新開議後，議長童子瑋做出刪減100萬元決議，獲得通過。

基市府編列追加預算500萬元舉辦「基隆最佳壽司大賽」，市議會今天進行2、3讀程序。謝國樑表示，海鮮是基隆的「核心競爭力」，但因部分餐廳或攤商不良行為，讓消費者對基隆海鮮銷售公正性存疑。

謝國樑說，壽司也會用到海鮮，舉辦壽司大賽的用意在為基隆海鮮市場打造新藍海，並以辦活動方式扶植特色小店，建構基隆海鮮壽司地圖。

民進黨議員施偉政質疑有食安疑慮，若要辦也應辦海鮮大賽；鄭文婷認為，壽司和基隆意象、文化都沒有連結，兩人都主張刪除預算。許睿慈則要求市府提出食品危害分析管制要點，確保食品衛生無虞。

多名國民黨議員支持這筆預算，認為有助帶動基隆的觀光產業，但也有人同意酌刪。無黨籍議員張耿輝不滿民進黨團杯葛謝國樑施政，提議表決。國民黨議員呂美玲支持表決，認為「本來就要硬碰硬」。

民進黨團不滿訴諸表決，張顥瀚一度拍桌，揚言以後每個案子都要表決。曾紀嚴不滿張的言行，上前理論，兩人槓上，民進黨議員陳軍佐和國民黨議員韓世昱從中勸解。