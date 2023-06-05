基市議會激辯健身中心建置經費3000萬元 刪200萬元通過

基隆市政府編列追加「運動空間活化暨設備汰換建置」預算3000萬元，有民進黨議員認為配套不足，主張刪除，多名國民黨議員則表支持。市長謝國樑說，這筆預算是要建置長輩跟青年運動的地方，跟室內兒童樂園概念有點像。議長童子瑋在議員發言結束後，提出刪除200萬元決議，獲得通過。

基隆市議會今天召開聯席審查會，市府民政處編列追加預算3000萬元，設置社區運動據點，以小空間提供市民運動，議員熱烈發言討論。

民進黨議員吳驊珈認為市府沒有說明如何運用，施偉政質疑未見管理維護配套經費，編列不當，2人主張刪除。鄭文婷認為計畫目標不明確，活化現有設備，促進民眾健康更重要，主張預算應做調整。張顥瀚擔心沒有維護管理經費，沒有指導員、教練預算，加上有疊床架屋之嫌，預算通過後會有後遺症。

國民黨議員呂美玲說，中正區已有5個里開辦相關課程，安排教練指導長者運動，減少肌少症，市府編列這筆預算，是老年化城市最好的政策，「其他區不要，中正區正在等這筆預算。」秦鉦也說，全刪如何關懷老人，如何對長輩交代，主張通過。林沛祥認為，基隆常下雨，山坡地多，有健身中心把里民從家裡拉出來是大利多。無黨籍議員張耿輝、林旻勳和陳明建也發言支持這筆預算案。

議員第一輪發言後，謝國樑說明，預算目標並非在每個里設健身中心，基隆因為多雨，很需要室內運動空間，希望下半年能做3、4座收費健身房，每處80坪、100坪左右，委由救國團等相關業者或創業的健身教練經營管理。

張顥瀚第2次發言時，主張市府先做一座，並給1000萬元好好發揮，市民覺得棒再全力支持。鄭文婷也認為先給1000萬元建置一處，一下子投入3000萬元不切實際。

親民黨籍副議長楊秀玉表示，前市長林右昌8年多前上任後編列預算，國、民兩黨都支持。現在謝國樑當市長，民進黨議員偏要為了反對而反對。只要對市民是好的，議會就要支持，「做不好，下次不要給他錢」就好了。