基隆夏日電影院 連演12個周日

基隆市文化局在文化中心外牆開辦「夏日電影院」，昨晚7點首場放映「笑笑羊大電影：外星人來了」，吸引民眾到場共度優閒時光。夏日電影院每周日登場，連續舉辦12場，4部影片輪流放映，最後一場是8月20日。

昨晚因下雨人不多，文化局表示，原本設想民眾在東岸廣場2、3樓席地而坐看電影，因有護欄擋住視線，未來考慮提供椅子。觀看夏日電影院最佳地點是田寮河上的市民廣場，但目前封閉施工，建議民眾在東岸廣場欣賞。

市府籌辦夏日電影院，考量周六晚上人潮較多，決定在周日放映電影。基隆民眾或外縣市遊客假日來基隆，除了可以在基隆港岸散步，感受基隆特有的港口文化及城市風情，今年夏日還可以觀看戶外電影，共享歡樂溫馨的親子時光。

夏日電影院12場次放映時間是晚上7點到8點30分，昨天和7月2日、30日放映笑笑羊大電影：外星人來了；6月11日、7月9日和8月6日放映北極戰隊；6月18日、7月16日和8月13日放映石器小英雄；6月25日、7月23日和8月20日放映小麻煩當家。都適合闔家觀賞。