聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆夏日電影院 連演12個周日

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市文化局在文化中心外牆開辦「夏日電影院」，昨晚7點首場放映「笑笑羊大電影：外星人來了」，吸引民眾到場共度優閒時光。夏日電影院每周日登場，連續舉辦12場，4部影片輪流放映，最後一場是8月20日。

昨晚因下雨人不多，文化局表示，原本設想民眾在東岸廣場2、3樓席地而坐看電影，因有護欄擋住視線，未來考慮提供椅子。觀看夏日電影院最佳地點是田寮河上的市民廣場，但目前封閉施工，建議民眾在東岸廣場欣賞。

市府籌辦夏日電影院，考量周六晚上人潮較多，決定在周日放映電影。基隆民眾或外縣市遊客假日來基隆，除了可以在基隆港岸散步，感受基隆特有的港口文化及城市風情，今年夏日還可以觀看戶外電影，共享歡樂溫馨的親子時光。

夏日電影院12場次放映時間是晚上7點到8點30分，昨天和7月2日、30日放映笑笑羊大電影：外星人來了；6月11日、7月9日和8月6日放映北極戰隊；6月18日、7月16日和8月13日放映石器小英雄；6月25日、7月23日和8月20日放映小麻煩當家。都適合闔家觀賞。

電影 基隆港 文化局

延伸閱讀

基隆西3停車場每小時只收10元 交通處分析顯現分流成效

誠品南西書店「首度不打烊」 同場加映深夜電影院

基隆夏日電影院今首映 笑笑羊大電影：外星人來了登場

六四記憶在港正被抹去 評論：反令更多人記起

相關新聞

寵物便溺不清嚴重 環局鼓勵檢舉

飼主讓寵物隨地便溺，造成環境髒亂與惡臭，卻難以稽查。花蓮縣環境保護局籲請民眾協助檢舉，查證屬實除可開罰飼主或管理人120...

鮭魚返鄉投資熱 宜科及工業區搶手

看準宜蘭高鐵帶動商機，縣政府盤點全縣17處工業區，統計尚有100公頃產業用地可供投資設廠，近期鎖定一結工業區17公頃用地...

綠島機場消防員 投入水域救援

台東縣綠島鄉航空消防員楊國聖為提振綠島水域救援人力，號召親友、潛水教練籌組「中華民國海上救生協會台東分會」，去年參與9件...

龜島磺煙再噴發

宜蘭龜山島的「龜島磺煙」昨再度噴發，上午11時30分位於龜首部位，數度從海底噴出大量白色濃煙，高度3至6公尺，白煙上飄逾...

基隆夏日電影院 連演12個周日

基隆市文化局在文化中心外牆開辦「夏日電影院」，昨晚7點首場放映「笑笑羊大電影：外星人來了」，吸引民眾到場共度優閒時光。夏...

首屆宜蘭礁溪鄉歌唱大賽報名秒殺 今開戰最新得獎名單出爐

宜蘭縣礁溪鄉公所首次舉辦歌唱比賽，大受歡迎，開放報名就幾乎秒殺。今天進行比賽過程精彩，成績於下午出爐，青年組第一名是陳民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦