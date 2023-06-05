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綠島機場消防員 投入水域救援

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導

台東綠島鄉航空消防員楊國聖為提振綠島水域救援人力，號召親友、潛水教練籌組「中華民國海上救生協會台東分會」，去年參與9件搜救案，助遊客「開心玩水、平安回家」，近期正籌組蘭嶼分隊，守護離島水域安全使命感強大。

42歲楊國聖從小在綠島長大，熟悉各種水域活動，高中到外地求學熱愛打籃球，球隊成績不錯，曾立志成為職業籃球員，後因傷退出、職籃夢碎，服役後考取航站消防員，回家鄉綠島機場工作。

楊國聖表示，返鄉最大好處是享受綠島碧海藍天，假日到海邊游泳、浮潛，某次帶外甥到海邊遊憩，突遇到有人溺水，他奮不顧身入水將溺者救上岸，雖很有成就感，也體認到「會游泳不一定會救人」，應多學習水域救援專業。

楊國聖的外甥葉明凱說，當年目睹舅舅在海邊救人過程覺得非常帥氣，舅舅成立海上救生協會，他全力支持，與20名綠島水域教練參與海上救生訓練，並取得相關證照。

「協會成員付出讓人感動！」楊國聖說，分會服務區域是綠島周邊水域，希望減少水上意外、避免憾事，雖然工作忙碌，但只要接到救援訊息，一定義不容辭趕赴現場幫忙，去年協助9件、37人救援任務。

綠島 消防員 台東

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