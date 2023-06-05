鮭魚返鄉投資熱 宜科及工業區搶手

看準宜蘭高鐵帶動商機，縣政府盤點全縣17處工業區，統計尚有100公頃產業用地可供投資設廠，近期鎖定一結工業區17公頃用地招商，兩家業者有意進駐，分別是電子業與成衣服飾製造業，其他業者詢問度也很高。

考量國際政經局勢不穩，不少台商「鮭魚返鄉」把產業移回台灣，探詢設廠用地，全台很多工業區出現搶地「惜售」。

經過宜蘭縣政府盤點，目前全縣17處工業區中的利澤、龍德及蘇澳都市計畫工業區已達飽和；高鐵站址對面的宜蘭科學園區也非常搶手，往北鄰近宜蘭市與礁溪鄉交界的一結工業區則是縣府新開發完成公共設施的工業區，也是看準這波商機。

一結是1974年編定的工業區，面積61.57公頃，目前只有部分食品廠及觀光工廠，宜蘭近年交通建設漸完善，高鐵延伸宜蘭及鐵路高架化等重大建設陸續推進，縣府透過前瞻建設爭取1.5億元投入整建工業區北側公共設施，增加17公頃區塊完整產業用地，適合投資進駐。

縣政府工商旅遊處表示，目前已有一家電子業及一家成衣服飾品製造業申請進駐，資料審查中，這兩家占地面積約1萬1千平方公尺，有鑑於區內已有觀光工廠聚落，縣府希望以觀光產業有連結的產業進駐為佳。

至於備受關注的宜蘭科學園區，位於高鐵站址預定地對面，走路幾百公尺就可以到達。縣工商發展投資策進會表示，宜蘭科學園區二期標準廠房已經完成，現在無論租用標準廠房或業者購地自建廠房都很受歡迎，以前縣府要出去招商，現在是業者主動上門詢問，搶地投資情況熱絡。