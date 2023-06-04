首屆宜蘭礁溪鄉歌唱大賽報名秒殺 今開戰最新得獎名單出爐

宜蘭縣礁溪鄉公所首次舉辦歌唱比賽，大受歡迎，開放報名就幾乎秒殺。今天進行比賽過程精彩，成績於下午出爐，青年組第一名是陳民哲、中年組則由鄭鈺楟奪冠，首獎獎金1萬5千元，各組另選出二名台風獎。

愛唱歌的人很多，這次礁溪鄉公所舉辦第一屆歌唱大賽，只要完賽就有200元禮券，前三名獎金1萬5千元、1萬元、8千元，台風獎3千元，入圍決賽但未得獎者也各送一台行動KTV，吸引大家踴躍報名，不過兩個競賽組別的名額限50人。

今天在三民社區活動中心進行比賽，親友團觀賽的氣氛熱鬧，統計成績於傍晚公布礁溪鄉第一屆歌唱大賽得獎者，名單如下：

青年組前三名依序是：陳民哲、陳志安、林芷吟，台風獎2人是黃守綸與高聖博。

中年組前三名依序是：鄭鈺楟、黃麗容、陳謐馨，台風獎2人是嚴后珠與魏秀紋。