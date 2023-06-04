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基隆夏日電影院今首映 笑笑羊大電影：外星人來了登場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市「夏日電影院」今晚7點首場放映「笑笑羊大電影：外星人來了」。圖／基隆市文化局提供
基隆市「夏日電影院」今晚7點首場放映「笑笑羊大電影：外星人來了」。圖／基隆市文化局提供

基隆市文化局在文化中心外牆開辦「夏日電影院」，今晚7點首場放映「笑笑羊大電影：外星人來了」。文化局說，夏日電影院每周日登場，連續舉辦12場，4部影片輪流放映，最後一場是8月20日，歡迎民眾前往欣賞。

市府籌辦夏日電影院，考量周六晚上人潮較多，決定在周日放映電影。基隆民眾或外縣市遊客假日來基隆，除了可以在基隆港岸散步，感受基隆特有的港口文化及城市風情，今年夏日還可以觀看戶外電影，共享歡樂溫馨的親子時光。

夏日電影院12場次放映時間是晚上7點到8點30分，昨天和7月2日、30日放映笑笑羊大電影：外星人來了。6月11日、7月9日和8月6日放映北極戰隊。6月18日、7月16日和8月13日放映石器小英雄。6月25日、7月23日和8月20日放映小麻煩當家。

文化局說，笑笑羊大電影：外星人來了劇情描述外星人魯拉，穿越銀河系迫降在笑笑羊的農場，笑笑羊尚恩決定在邪惡組織抓走魯拉之前，將他平安送回家鄉。

北極戰隊主角北極狐史威帝在北極物流公司工作，夢想成為頂尖的快遞員。為了證明能耐，他自告奮勇送一批神秘貨物，意外發現海象奧托打算釋放地底下的古代氣體，讓北極完全融化。史威帝與他的好友們組成一支英勇戰隊，誓言阻止海象奧托的可怕陰謀。

石器小英雄講述地表最強穴居人達哥及他的族人們，一同在溪谷過著幸福美滿的生活，但隨著「青銅時代」入侵，迫使他們必須離開部落。達哥拒絕離開，並決定把部落的未來，賭在一場前所未聞的足球比賽。

小麻煩當家的主角是名為小麻煩的狗，從小嬌生慣養，過著皇帝般幸福生活，但在主人突然過世後，被迫流落街頭。某天遇到立志當歌手的年輕女孩，人狗之間一拍即合，從此相依為命，一同面對各種逆境，朝夢想邁進。

文化局表示，4部電影都是適合闔家觀賞的影片，相關資訊可上基隆文化中心網站查詢，或打電話(02)2422-4170轉349洽詢。明年1月9日選舉總統、副總統和立委，文化局與基隆地檢署合作，每場活動放映電影前，會播放反賄選宣導短片，希望民眾共同淨化選舉風氣。

基隆市「夏日電影院」今晚7點首場放映「笑笑羊大電影：外星人來了」。圖／基隆市文化局提供
基隆市「夏日電影院」今晚7點首場放映「笑笑羊大電影：外星人來了」。圖／基隆市文化局提供

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