舉發遛寵物不清排泄物 檢舉人最高領罰鍰100％獎金

近年許多民眾飼養寵物，卻有部分飼主讓寵物隨地便溺，造成環境髒亂與惡臭。花蓮縣環境保護局針對飼主未隨手清理寵物排泄物的違規行為，全面稽查取締，依法可處1200以上6000元以下罰鍰；同時歡迎民眾檢舉，若查證屬實，將可獲得實收罰鍰最高100％檢舉獎金。

根據農委會寵物登記管理資訊網顯示，今年目前全台有登記犬貓寵物近10萬隻，花蓮有1740隻，再加上未登記的犬貓，數量十分可觀。其中寵物犬最常由飼主帶出門，部份飼主於愛犬便溺後不清理，行為缺乏公德心及汙染環境衛生。

環保局指出，依據廢棄物清理法第11條第6款規定，家畜在道路或公共場所便溺，所有人（飼主）或管理人有清除其便溺物義務，如果不清除，依法處以1200以上至6000元以下罰鍰。

環保局鼓勵民眾檢舉違規未隨手清理狗便的飼主，民眾可利用手機、數位攝影機等攝影工具，錄下犬隻便溺及飼主未隨手清理狗便汙染環境畫面，並拍下飼主車牌號碼或門牌資訊等，寄交環保局舉發，經查證屬實審核符合取締告發要件，將可獲得實收罰鍰最高100％檢舉獎金。