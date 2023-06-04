快訊

影／3名高中生到大安海濱樂園戲水1人失蹤 陸海空持續搜救

MLB／情定紅人！林盛恩6日舉辦加盟記者會 身價將揭曉

降血脂、護心血管、防泌尿道感染 詳解洛神花功效及食用禁忌

辦城市繞圈賽拍追焦美照 基警嚴陣以待 主辦人宣布解散

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
有人發起昨晚舉辦「紫爆基隆」城市繞圈賽活動，警方到場盤查，主辦人最後宣布，車多到影響交通，取消活動。記者邱瑞杰／翻攝
有人發起昨晚舉辦「紫爆基隆」城市繞圈賽活動，警方到場盤查，主辦人最後宣布，車多到影響交通，取消活動。記者邱瑞杰／翻攝

有人發起「紫爆基隆」城市繞圈賽活動，號召車友昨晚在西3停車場集合。基隆市警方到場盤查陸續進場車輛，在臉書「開團」的主辦人最後宣布，車多到影響交通，「先解散了」。

1名網友前天凌晨在臉書發文，表示3日要在基隆舉辦城市繞圈賽，並說事先到場勘查路線，上傳地點照片，告知可能拍攝點，「當天至少有超過10位的攝影師、大神、大師們會到現場」，拍攝城市追焦「美美的照片」，邀有興趣的車友參加。

警方得知有人要舉辦「繞圈賽」，擔心眾多車輛同時段開進市區導影響交通，或有不良犯子藉機滋事，昨晚出動警四分局、刑事警察大隊、交通警察大隊員警到西3停車場，盤查參加活動的車輛，另安排交通疏導勤務，防止交通堵塞或發生事故。

主辦人要求參加者昨晚9點到西3停車場集合，有攝影師幫忙拍照，並在停車場通知動態路線，預計10點出發。晚間8點多，不少車輛陸續開進停車場。面對警方的行動，晚上10點多宣布活動取消。

有人發起昨晚舉辦「紫爆基隆」城市繞圈賽活動，警方到場盤查，主辦人最後宣布，車多到影響交通，取消活動。記者邱瑞杰／翻攝
有人發起昨晚舉辦「紫爆基隆」城市繞圈賽活動，警方到場盤查，主辦人最後宣布，車多到影響交通，取消活動。記者邱瑞杰／翻攝
有人發起昨晚舉辦「紫爆基隆」城市繞圈賽活動，警方到場盤查，主辦人最後宣布，車多到影響交通，取消活動。記者邱瑞杰／翻攝
有人發起昨晚舉辦「紫爆基隆」城市繞圈賽活動，警方到場盤查，主辦人最後宣布，車多到影響交通，取消活動。記者邱瑞杰／翻攝

停車場 基隆 警察

延伸閱讀

謝麗金遭攝影師廁所偷拍 經紀人竟然要她息事寧人

星二代歌手造型美翻！被攝影師讚「不輸韓國藝人」

大師創作LINE貼圖免費下載！超實用時髦風格一秒到巴黎

媽媽太會拍！米可白緊身洋裝炸D奶深溝 光線畫面超專業

相關新聞

影／南澳神秘沙灘禁了沙灘車卻出現衝浪客 縣府：最重罰5萬

宜蘭縣南澳神秘沙灘屬於危險海域，經行政院禁止沙灘車載客進入營業，最近沙灘車雖然少了，卻出現衝浪客在滾滾浪濤下，從事衝浪遊...

不禮讓行人 基隆2路口將AI執法

基隆市警局為加強推動行人友善空間，將首次建置AI科技執法，取締汽機車不停讓行人，把違規影像直接傳送至交通隊舉發平台，員警...

冬山熱氣球登場 熊讚打工

宜蘭冬山鄉熱氣球嘉年華邁入第4屆，場地從三奇美徑移師冬山舊河港旁農地，昨起開放4天、8場次搭乘熱氣球體驗。北市吉祥物「熊...

成功山屋增設42營位 紮營更安全

太魯閣國家公園內有27座百岳，其中奇萊山是最受山友喜愛的熱門路線之一，成功山屋成為住宿首選，但床位不敷需求，太管處近日在...

台東流刺網實名制 違者最高罰15萬

台東蘭嶼海域近期被發現許多廢棄流刺網，有保育類海龜被網纏死亡憾事，議員質疑廢漁網是近海作業船隻遺留，台東縣政府宣布將嚴格...

花蓮客家族群占3分之1 縣府辦沉浸式園遊會展推廣成果

花蓮縣有11萬多名客家族群，占全縣人口3分之1，為傳承客語，縣府客家事務處今天舉辦沉浸式客語學習推廣園遊會，請來多所學校...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦