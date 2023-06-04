辦城市繞圈賽拍追焦美照 基警嚴陣以待 主辦人宣布解散

有人發起「紫爆基隆」城市繞圈賽活動，號召車友昨晚在西3停車場集合。基隆市警方到場盤查陸續進場車輛，在臉書「開團」的主辦人最後宣布，車多到影響交通，「先解散了」。

1名網友前天凌晨在臉書發文，表示3日要在基隆舉辦城市繞圈賽，並說事先到場勘查路線，上傳地點照片，告知可能拍攝點，「當天至少有超過10位的攝影師、大神、大師們會到現場」，拍攝城市追焦「美美的照片」，邀有興趣的車友參加。

警方得知有人要舉辦「繞圈賽」，擔心眾多車輛同時段開進市區導影響交通，或有不良犯子藉機滋事，昨晚出動警四分局、刑事警察大隊、交通警察大隊員警到西3停車場，盤查參加活動的車輛，另安排交通疏導勤務，防止交通堵塞或發生事故。