影／南澳神秘沙灘禁了沙灘車卻出現衝浪客 縣府：最重罰5萬

宜蘭縣南澳神秘沙灘屬於危險海域，經行政院禁止沙灘車載客進入營業，最近沙灘車雖然少了，卻出現衝浪客在滾滾浪濤下，從事衝浪遊憩行為。縣政府表示，依法這裡禁止衝浪，針對違反者可依發展觀光條例開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

瑪娃颱風過後掃尾，本月2日沿海風浪仍大，清晨7點出現10幾名衝浪客在海邊，其中還包括外國人，一行人把車子停在沿海路邊就跑下去神秘沙灘北側衝浪，海面捲起一波波大浪，衝浪客載浮載沉，車輛亂停也阻礙通行發生擦撞，其遊憩行為過程被人拍下。

縣政府工商旅遊處表示，依照宜蘭縣南澳地區水域遊憩活動範圍及相關限制事項，南澳海域全年禁止游泳、衝浪及水上腳踏車；其餘水域遊憩活動，每年10月至隔年3月禁止。

另外，當中央氣象局發布海上或陸上颱風警報或超大豪雨特報或長浪警戒時，警戒區域包含宜蘭縣，違反規定將可依發展觀光條例第60條規定，處以1萬元以上5萬元以下罰鍰。

縣政府所指南澳海域的禁止範圍，北從宜蘭縣烏石鼻、南到花蓮縣和平溪口，轄管海域自高潮線向海延伸400公尺範圍。縣府強調，南澳水域均為無人看管水域，中低風險活動項目及時間並非代表沒有風險，尤其颱風剛過，風浪仍強更不應該去衝浪。

據了解，南澳神秘沙灘在2018年9月曾經發生瘋狗浪把騎乘沙灘車的遊客，連人帶車捲入海中，釀成5死，其中還包括1名沙灘車業者，引起國人關注。當時縣政府立即禁止人車進入沙灘，並於110年訂定公告宜蘭縣南澳地區水域遊憩活動範圍及相關限制事項，規範海上活動。