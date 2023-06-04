台東流刺網實名制 違者最高罰15萬

台東蘭嶼海域近期被發現許多廢棄流刺網，有保育類海龜被網纏死亡憾事，議員質疑廢漁網是近海作業船隻遺留，台東縣政府宣布將嚴格執行流刺網使用實名制，目前全縣近1000艘漁船約7成都使用流刺網，未來除宣導使用實名制，也將針對惡意棄置廢棄漁網行為開罰，最高15萬元。

近期台東有潛水客在蘭嶼海域發現許多廢棄的流刺網，亦有保育類海龜被網纏死，蘭嶼居民及議員黃碧妹均疾呼縣府正視問題。黃碧妹說，島上族人傳統上幾乎不用網魚方式捕魚，就算網魚，捕完後也會把漁網一起帶走，因此這些留滯海底的魚網應該都是近海作業船隻遺留，這對蘭嶼海底生態會帶來破壞。

台東縣政府對此宣示，將嚴格落實流刺網使用實名制，據刺網漁業漁具標示措施，沿近海漁民使用刺網漁具須清楚標示屬名。可以書寫、噴漆、烙刻或標籤等方式，在刺網的浮球及浮子上清楚標示漁船統一編號。

農業局長許家豪說，未來拾帶刺網漁具的進出港漁船，若沒標示統一漁船編號或標示不清，依規定將開罰3萬元至15萬元罰鍰，海巡署也可拒絕讓漁民出海捕魚，並移送漁業權責機關開罰。