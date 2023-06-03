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花蓮客家族群占3分之1 縣府辦沉浸式園遊會展推廣成果

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣客家事務處今天舉辦沉浸式客語學習推廣園遊會，現場多個攤位融入客家元素有好玩遊戲，讓孩子輕鬆接近客語。記者王燕華／攝影
花蓮縣客家事務處今天舉辦沉浸式客語學習推廣園遊會，現場多個攤位融入客家元素有好玩遊戲，讓孩子輕鬆接近客語。記者王燕華／攝影

花蓮縣有11萬多名客家族群，占全縣人口3分之1，為傳承客語，縣府客家事務處今天舉辦沉浸式客語學習推廣園遊會，請來多所學校附幼學童展演客家歌舞，榮獲全國客家口說藝術幼兒園組冠軍的鳳林國小附幼學生彭靖元、陳李彥誼，也上台以流利客語展現學習成果。

活動今天在客家文化會館舉辦，鳳林國小、忠孝國小、稻香國小、中原國小多校附幼學童輪番上台，表演可愛生動的客家歌舞；鳳林國小附幼學童彭靖元、陳李彥誼獲得111學年度客家藝文競賽全國賽口說藝術幼兒園組第一名，以「「亻厓最好食客家粄」為主題，展現精湛客語能力。

縣長徐榛蔚以客語向現場民眾打招呼，她說，現在是多元文化環境，要推動任何一種語言，都需要非常強大的凝聚力，感謝師長們為傳承客語共同努力，也希望家長不管是不是客家人，都跟著孩子一同學習客語。

客家事務處長潘乾鑑說，全縣32萬餘人口，客家族群超過11萬人，占34.%是大族群。縣長重視客家文化推廣，客家處和教育處攜手，從幼兒園到高中、社團認真推廣，社團方面傾向歌舞、技藝傳承，另有18所國小客家委員會補助專案經費的客語生活學校，在課程中融入客家文化，也以課後班、輔導班、社團班的方式共同推動，希望家長和孩子都能在快樂環境中學習客語。

潘乾鑑說，縣府規畫客家發展計畫行動方案。鼓勵客語認證考試、客話講故事，還有客語沉浸式教學，由客語薪傳師入園指導幼童，透過生動活潑的課程設計，激發學習動機；今天的園遊會也採創新的沉浸式舉辦，現場許多融入客家元素的攤位，像是糖葫蘆、爆米香、客家童玩等，寓教於樂，讓孩子輕鬆接近客語。

花蓮縣客家事務處今天舉辦沉浸式客語學習推廣園遊會，鳳林國小附幼學童彭靖元、陳李彥誼展現流利客語口說能力。記者王燕華／攝影
花蓮縣客家事務處今天舉辦沉浸式客語學習推廣園遊會，鳳林國小附幼學童彭靖元、陳李彥誼展現流利客語口說能力。記者王燕華／攝影
花蓮縣客家事務處今天舉辦沉浸式客語學習推廣園遊會，現場多個攤位融入客家元素有好玩遊戲，讓孩子輕鬆接近客語。記者王燕華／攝影
花蓮縣客家事務處今天舉辦沉浸式客語學習推廣園遊會，現場多個攤位融入客家元素有好玩遊戲，讓孩子輕鬆接近客語。記者王燕華／攝影

客語 客家文化 幼兒園

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