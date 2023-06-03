花蓮客家族群占3分之1 縣府辦沉浸式園遊會展推廣成果

花蓮縣有11萬多名客家族群，占全縣人口3分之1，為傳承客語，縣府客家事務處今天舉辦沉浸式客語學習推廣園遊會，請來多所學校附幼學童展演客家歌舞，榮獲全國客家口說藝術幼兒園組冠軍的鳳林國小附幼學生彭靖元、陳李彥誼，也上台以流利客語展現學習成果。

活動今天在客家文化會館舉辦，鳳林國小、忠孝國小、稻香國小、中原國小多校附幼學童輪番上台，表演可愛生動的客家歌舞；鳳林國小附幼學童彭靖元、陳李彥誼獲得111學年度客家藝文競賽全國賽口說藝術幼兒園組第一名，以「「亻厓最好食客家粄」為主題，展現精湛客語能力。

縣長徐榛蔚以客語向現場民眾打招呼，她說，現在是多元文化環境，要推動任何一種語言，都需要非常強大的凝聚力，感謝師長們為傳承客語共同努力，也希望家長不管是不是客家人，都跟著孩子一同學習客語。

客家事務處長潘乾鑑說，全縣32萬餘人口，客家族群超過11萬人，占34.%是大族群。縣長重視客家文化推廣，客家處和教育處攜手，從幼兒園到高中、社團認真推廣，社團方面傾向歌舞、技藝傳承，另有18所國小客家委員會補助專案經費的客語生活學校，在課程中融入客家文化，也以課後班、輔導班、社團班的方式共同推動，希望家長和孩子都能在快樂環境中學習客語。