避免浪犬追車傷人 花蓮七星潭風景區增設驅趕器

無主流浪犬追車咬人、傷人事件頻傳，花蓮縣府在七星潭風景區增設驅趕器，透過人類聽不到的刺激聲波，使犬隻感到害怕離開，避免浪犬聚集在人多地點，減少傷人案件。

花蓮縣府農業處統計，每年接獲動物保護案件如人犬衝突、傷害、虐待、追車咬人等，110年有290件、111年424件，通報案件逐年提升，其中七星潭風景區及吉安化仁海堤為熱點區域。

花蓮縣府農業處今天發布新聞資料指出，針對熱區除了放置誘捕籠誘捕移除，於遊客較多的七星潭風景區及婦幼親創園區各放置10支驅趕器，利用對犬隻具刺激的聲波，達到驅趕方式。

花蓮縣府農業處指出，吉安化仁海堤部分，則持續與土地管理機關花蓮林區管理處和第九河川局協調設置驅趕器。

花蓮縣府農業處呼籲，驅趕器為花蓮縣政府公物，呼籲民眾切勿隨意破壞或移除。

另外，花蓮縣府農業處也提到，雖餵養流浪犬貓並未違反動物保護法，但有食物來源便容易有犬隻聚集，進而造成人犬衝突事件，若任意餵食造成環境髒亂，可依廢棄物清理法處新台幣1200元至6000元不等的罰鍰。