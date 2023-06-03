快訊

大灑幣？曾長達9個月無旅客 「幽靈機場」弄到航空公司破產

揭「日本5大難吃連鎖店」挨轟 蔡阿嘎鞠躬道歉回應5大失格行徑

張宇韶被點名涉性騷回應了 「雞排妹」留言影射話藏玄機

台東市清潔隊拾獲近4萬元現金 警方尋失主認領

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東警分局表示該只拉鍊包內無身份證件或其他資訊，失主身份待釐清，分局也呼籲當事人認領。圖／台東警分局提供
台東警分局表示該只拉鍊包內無身份證件或其他資訊，失主身份待釐清，分局也呼籲當事人認領。圖／台東警分局提供

台東市公所清潔隊員昨資源回收分類工作時，發現一只拉鍊包內裝多個現金鈔票紅包袋，清點金額共3萬9千元，即交給警方保管。台東警分局呼籲有遺失民眾認領。

市長陳銘風說，對於清潔隊員拾金不昧的精神，公所將給予表揚。同時提醒市民對於貴重物品或現金應妥善保管，並隨時清點記錄，勿遺忘隨廢棄物件丟棄。

市公所一名利姓清潔隊員昨天下午在進行資源回收分類時，發現一只拉鍊包遂打開查看，裡面竟有大批紅包袋且裝滿現金鈔票，利員立即向上逐級報告處置。

公所初步清點現金共3萬9千元，並由陳銘風和政風室主任温庭瑩送至分局完成拾得物報案手續。由於該只拉鍊包內無身份證件或其他資訊，失主身份待釐清，分局也呼籲當事人認領。

市公所清潔隊表示，近5年來以拾獲7件貴重物品及現金遺失物，貴重物品其中不乏黃金飾品，甚至還有土地權狀和印鑑等，幸隊員仔細分類整理時，都能先行察覺到。

警分局長陳蔚文說，部分民眾為防竊，會將現金、金飾或珠寶等貴重物品夾藏在衣櫃等大型家具內，掩飾讓人不易察覺，遇大掃除或搬家時，反而一時不察就當作垃圾或資源回收物棄置。

台東市公所清潔隊員昨資源回收分類工作時，發現一只拉鍊包內裝多個現金鈔票紅包袋，清點金額共3萬9千元，即交給警方保管。圖／台東警分局提供
台東市公所清潔隊員昨資源回收分類工作時，發現一只拉鍊包內裝多個現金鈔票紅包袋，清點金額共3萬9千元，即交給警方保管。圖／台東警分局提供

資源回收 紅包

延伸閱讀

新北板橋清潔隊收廢家具驚見掉出31萬金條 無人認領最後充公

誰的2萬不來領？南市清潔隊員掃地掃到一疊錢 急送派出所

埔里垃圾山酸臭味四溢 縣府拚2週處理2000噸

埔里鎮又現垃圾山 清潔隊員和蒼蠅、惡臭為伍苦不堪言

相關新聞

台東市清潔隊拾獲近4萬元現金 警方尋失主認領

台東市公所清潔隊員昨資源回收分類工作時，發現一只拉鍊包內裝多個現金鈔票紅包袋，清點金額共3萬9千元，即交給警方保管。台東...

洗刷行人地獄惡名 基隆首建置AI科技執法抓不禮讓行人

基隆市警局為加強推動行人友善空間，將首次建置AI科技執法，取締汽機車不停讓行人，會將違規影像直接連結至交通隊舉發平台，由...

台東出現路樹殺手 8棵小葉欖仁遭鑽孔下毒死亡

台東縱谷出現有人將行道樹鑽孔後放入不明毒液，已有8棵逾30年的小葉欖仁枯死，警方受理報案偵辦中

降低人犬衝突 花蓮七星潭風景區設置超音波驅狗器

花蓮縣七星潭風景區、吉安鄉化仁海堤是民眾散步好去處，但也常遭投訴流浪犬數量多，不時發生犬隻追車咬人，或遭人為傷害情形，縣...

街友燒掉鐵花新聚落外復刻版騰雲號「守車」？ 台東縣府：傾向不重建

台東觀光景區鐵花新聚落外設置一節復刻版百年騰雲號「守車」，昨晚發生火警付之一炬，市區少了一個打卡景點。縣府交通及觀光發展...

解決花蓮垃圾危機 台泥和平廠氣化爐下月試運轉

花蓮縣環保局與台泥和平廠簽約，由台泥斥資47億元興建氣化爐協同處理花蓮垃圾，預計下月起試運轉。環保局昨表示，初期先收運北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦