台東市清潔隊拾獲近4萬元現金 警方尋失主認領
台東市公所清潔隊員昨資源回收分類工作時，發現一只拉鍊包內裝多個現金鈔票紅包袋，清點金額共3萬9千元，即交給警方保管。台東警分局呼籲有遺失民眾認領。
市長陳銘風說，對於清潔隊員拾金不昧的精神，公所將給予表揚。同時提醒市民對於貴重物品或現金應妥善保管，並隨時清點記錄，勿遺忘隨廢棄物件丟棄。
市公所一名利姓清潔隊員昨天下午在進行資源回收分類時，發現一只拉鍊包遂打開查看，裡面竟有大批紅包袋且裝滿現金鈔票，利員立即向上逐級報告處置。
公所初步清點現金共3萬9千元，並由陳銘風和政風室主任温庭瑩送至分局完成拾得物報案手續。由於該只拉鍊包內無身份證件或其他資訊，失主身份待釐清，分局也呼籲當事人認領。
市公所清潔隊表示，近5年來以拾獲7件貴重物品及現金遺失物，貴重物品其中不乏黃金飾品，甚至還有土地權狀和印鑑等，幸隊員仔細分類整理時，都能先行察覺到。
警分局長陳蔚文說，部分民眾為防竊，會將現金、金飾或珠寶等貴重物品夾藏在衣櫃等大型家具內，掩飾讓人不易察覺，遇大掃除或搬家時，反而一時不察就當作垃圾或資源回收物棄置。
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