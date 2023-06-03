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原民會主委分享原運經歷 盼多元文化教育減少歧視

中央社／ 花蓮縣3日電
原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang Parod）。聯合報系記者古和純／攝影
原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang Parod）。聯合報系記者古和純／攝影

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang Parod）今天到花蓮玉里鎮三民國中分享原住民正名運動及轉型正義，期盼透過多元文化課程，教導學生認識不同族群，減少歧視事件發生。

花蓮縣原住民族教育資源中心委託三民國中辦理「原住民族歷史正義與轉型正義師資研習課程」，夷將‧拔路兒受邀演講，以原住民族觀點來分享與理解過去的抗爭運動史及轉型正義的意涵。

夷將．拔路兒指出，原住民族從清代被稱「番」、日治「高砂」，到戰後國民政府稱「山胞」及「山地人」，來自全島各族人不想受到歧視性稱呼，於是在1984年到1997年間展開正名運動，當時他也是街頭抗議的一員。

夷將‧拔路兒鼓勵年輕原住民學子，自我覺醒很重要，遇到問題要有勇氣和決心表達意見，才有改變的機會，加上政府有決心面對，改革是有希望的。

夷將‧拔路兒指出，總統蔡英文2016年上任後，代替政府向原住民道歉，並在隔年制定原住民族語言發展法，讓原住民語言成為國家語言，2019年修正山坡地保育利用條例、原住民族教育法、原住民保留地禁伐補償條例及原住民保留地開發管理辦法等法案。

夷將‧拔路兒說，2022年行政院通過「國家語言整體發展方案5年計畫」，族語預算從每年新台幣1億1000萬大幅增加到18億5000萬元，用於族語老師專職化、廣設族語推廣人員、設置16族語言推動組織等，大力推動原住民族語言的保存、維護與發展。

媒體會後聯訪問到，校園內仍存在原民歧視問題。夷將說，原民會與教育部非常嚴肅的面對無論是中一中、台大歧視案，6月會與教育部針對原住民教育政策開會討論，如何落實多元文化教育，從學校教育、社會教育讓民眾能用更多元價值去認識不同族群。

原住民語 國家語言 轉型正義

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