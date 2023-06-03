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洗刷行人地獄惡名 基隆首建置AI科技執法抓不禮讓行人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
取締車輛不停讓行人科技執法，將先設在市中心愛三與仁一路口、愛三與仁二路口兩處。記者游明煌／攝影
取締車輛不停讓行人科技執法，將先設在市中心愛三與仁一路口、愛三與仁二路口兩處。記者游明煌／攝影

基隆市警局為加強推動行人友善空間，將首次建置AI科技執法，取締汽機車不停讓行人，會將違規影像直接連結至交通隊舉發平台，由員警認證後開單舉發，降低事故發生，也減少執勤警力負擔。將先設在愛三與仁一路口、愛三與仁二路口兩處。

基隆加強推動友人友善空間，洗刷「行人地獄」惡名。交通部補助300萬元將在市中心愛三與仁一路口、愛三與仁二路口兩處，設置車輛未禮讓行人科技執法設備。警察局長張樹德說，這次建置的科技執法是屬於固定式科技執法設備，議會審議通過後，6月底前發包，9月底前設置執法。

交通隊說，此兩處路段是市中心人流與車流密集處，鄰近廟口、東岸商場、公車循環站及海洋廣場，來往人潮頻繁，駕駛人如未依規定停讓行人優先通行，易生傷亡事故。設置偵測點位為愛三路郵局前後路口行人穿越道，透過科技設備取得違規資料及違規影像連結至舉發平台，由員警認證舉發。

警察局另追加預算200萬元租賃2套「車輛不停讓行人違規科技執法設備」，在7個行政區輪調使用，每3個月輪調1次設備，加強取締不讓行人車輛。

設置地點為仁愛區仁二路與愛一路口；中正區信二路與義一路口；信義區信一路與義六路口；七堵區明德一路與自治街口；暖暖區東勢街與暖暖街口；安樂區基金一路208巷口；中山區安一路與西定路口。

交通隊指出，基隆市已有近10處地點採行科技執法，違規及發生車禍的比例都下降3成以上，顯見科技執法的確能夠抑制違規行為的發生，並減少交通事故發生。

交通隊並說，執行「行人友善」政策，從今年1月20日到4月30日，共取締了3709件汽機車不停讓行人，路口行人交通事故也較去年同期減少了20.22%。

科技執法 基隆 行人地獄

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