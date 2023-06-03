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台東出現路樹殺手 8棵小葉欖仁遭鑽孔下毒死亡

中央社／ 台東縣3日電
台東縱谷出現有人將行道樹鑽孔後放入不明毒液，已有8棵逾30年的小葉欖仁枯死，警方受理報案偵辦中。 中央社（民眾提供）
台東縱谷出現有人將行道樹鑽孔後放入不明毒液，已有8棵逾30年的小葉欖仁枯死，警方受理報案偵辦中。 中央社（民眾提供）

台東縱谷出現有人將行道樹鑽孔後放入不明毒液，已有8棵逾30年的小葉欖仁枯死，警方受理報案偵辦中。

今年5月初台東關山鎮圖書館旁上1棵樹齡逾30年的台灣欒樹遭人鑽孔毒死。近日民眾發現附近逾30年的8棵小葉欖仁樹逐漸枯死，仔細查看樹幹，發現都被鑽孔灌入不明毒液，導致枯死。

池上青農、植物專家魏瑞廷今天接受中央社記者電話訪問表示，過去老人家毒樹確實都用這種方法，在樹頭鑽洞，灌入像「年年春」這種殺草劑，讓它被樹逐漸吸收導致死亡。

關山鎮公所表示，自民國107年每年都編列預算，陸續移植鎮上的小葉欖仁，還來不及移植的卻被毒死，關山鎮公所對凶手絕不寬貸，已報警處理。

關山鎮長彭成豐今天接受媒體訪問表示，最近陸續接到反映有人將行道樹毒死，統計已有8棵被毒死，這些小葉欖仁雖有些竄根，影響道路、排水溝，但樹畢竟有生命，應該尊重和保護。昨天已向警察報案，遏止不對行為，「我們是應該移植到其他地方，不是用這種粗暴方式解決」，他向鎮民道歉。

彭成豐表示，汛期將至若這些樹木確定死亡將盡速移除，也會依照台東縣行道樹管理自治條例第13條規定毀損行道樹所造成的損害應負賠償責任，初估每棵樹最少須賠償新台幣1萬4000餘元，行為人若確定總計需賠償10餘萬元。

小葉欖仁原產非洲並非本土樹種，主幹挺直，塔型樹冠，層次分明，整齊有序的平舖開來，看起來格外細緻優雅，就像打開的雨傘般，因此被稱為雨傘樹。特性是耐強風鹽份，任何地方都適合種植，且樹勢強健，79年獲選為台東縣樹，代表台東人落地生根、吃苦耐勞的堅毅精神，從此台東廣植小葉欖仁，最多時約10萬棵。

因小葉欖仁是外來種，台東縣議會91年作成決議，重新選本土樹種作為台東縣樹，取消小葉欖仁為縣樹，台東境內的小葉欖仁開始遭到不當剪修和粗暴「斷頭式」砍斷主幹。目前台東境內9成失去原來雨傘樹的優雅，成為奇形怪狀的樹。

台東縱谷出現有人將行道樹鑽孔後放入不明毒液，已有8棵逾30年的小葉欖仁枯死。 中央社（民眾提供）
台東縱谷出現有人將行道樹鑽孔後放入不明毒液，已有8棵逾30年的小葉欖仁枯死。 中央社（民眾提供）

台東 行道樹 排水溝

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