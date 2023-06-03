街友燒掉鐵花新聚落外復刻版騰雲號「守車」？ 台東縣府：傾向不重建

台東觀光景區鐵花新聚落外設置一節復刻版百年騰雲號「守車」，昨晚發生火警付之一炬，市區少了一個打卡景點。縣府交通及觀光發展處表示，將和台鐵討論後續事宜，縣府立場傾向不重建。

交觀處觀光管理科長徐一中說，這節復刻版守車為台鐵財產，縣府負責管理保管，目前守車是否還有重建的必要，仍需和台鐵討論，縣府立場傾向不重建，畢竟該守車非原版，且設置點也不適合。

昨晚10點消防局接獲通報指出鐵花新聚落守車發生火警，警消底達現場，立刻拉水線滅火，火勢不到20分鐘控制住，由於守車是木製打造，整節車廂被燒得面目全非、付之一炬，幸無人傷亡，

附近民眾表示火警發生前有看到街友出沒，而警方也在現場帶回一名可疑男性街友，釐清是否有燃燒行為。徐一中說，若經警方調查為人為燃燒所致，視情況不排除建議台鐵向其求償。

據了解，守車又稱望車，是掛在貨物列車尾部，供運轉車長及隨車人員乘座的工作車；守車一般是掛在列車的尾部，用來瞭望車輛及協助剎車。這節祝融守車是仿清末劉銘傳購買的騰雲號守車。