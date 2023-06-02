台東仿百年騰雲號「守車」傳失火 付之一炬

台東鐵花新聚落外設置一節百年「守車」復刻版，成為遊客觀賞拍照的景點，不過，今晚10點傳火警，整節車箱付之一炬，幸無人傷亡。起火原因警消了解調查中。

由於守車是木製打造，火勢一發不可收拾，警消底達現場，立刻拉水線滅火，火勢不到20分鐘控制住，經搜尋沒有人員受困傷亡。附近民眾表示火警發生前有看到遊民出沒，是否為有人燃燒東西，還要進一步調查。

據了解，這節守車，又稱望車，是掛在貨物列車尾部，供運轉車長及隨車人員乘座的工作車；守車一般是掛在列車的尾部，用來瞭望車輛及協助剎車。

根據文化處歷史資料是1888年劉銘傳向德國霍亨索機車製造廠，購買2輛騰雲號蒸汽火車，當中1輛的守車，日治時期後山鐵路建設後，輾轉來到台東，民國71年東線鐵路拓寬後，守車因軌距不合才停用，遂打造復刻版，於民國81年移交台東縣政府，陳列在鐵道新聚落外展示。