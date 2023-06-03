台東建7億立體停車場 議員質疑必要性

台東縣政府規畫打造縣內首座立體停車場，改善假日或旅遊旺季一位難求的困擾，縣府交通及觀光發展處表示，預計2025年完工，可提供232個車位。但有議員認為花7億元蓋停車場，縣府要審慎思考。

交觀處指出，立體停車場的位置在市中心公五停車場，方便民眾停車，且為永久停車場，畢竟舊台東分局及肯德基旁的停車場非停車場用地，僅是臨時使用；興建立體停車場總經費7億元，分地下2層、地上2層。

縣議會昨縣府單位提案審查，議員林參天針對花7億元建立體停車場提出質疑，他說，停車場預算未送程序委員審議，就直接送大會提案，違反程序正義，希望議會能補正回歸正常程序。市區停車場已夠用，7億元可以用在醫療提升及教育資源補助，實質能用在民眾身上才是正確的施政，興建立體停車場有討論空間，縣府應審慎思考。

建設處表示，經費是獲中央核定補助3億元，加上縣預算自籌4億元，共7億元興建鋼構結構停車場，花費這麼多，是因為工程原物科漲，希望今年內順利動工。