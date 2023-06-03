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1.3億新建 基隆中正國中活動中心啟用

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市中正國中活動中心新建工程落成，斥資1億3000萬元。圖／基隆市政府提供
基隆市中正國中活動中心新建工程落成，斥資1億3000萬元。圖／基隆市政府提供

基隆市中正國中活動中心新建工程落成，斥資1億3000萬元，市長謝國樑昨天剪綵啟用，傑出校友、立委高嘉瑜也返校參加。活動中心內有籃球場等多功能使用，可容納800人，整體建築設計採清新風格，呈現活潑輕盈、繽紛色彩的意象。

謝國樑表示，這座嶄新的活動中心將成為學校的文化、藝術、運動和社區活動的重要場所，為全校師生及市民提供服務和便利，活動中心新建工程整體建築以清新設計風格，呈現活潑輕盈、繽紛色彩的意象，並融合原有校區風格，提升整體校園景觀品質。

市議會議長童子瑋提到，一走進中正國中新活動中心十分驚艷，挑高且明亮，是不用空調也相當涼爽的綠建築，目前全校建築物幾乎都在3至15年內落成，設備新穎，教室寬敞，期待多與社區多合作互動，讓空間與市民同享。

活動中心改建工程款約1億3040萬元，由教育部國教署補助5159萬元，基隆市府挹注7881萬元，室內空間1200平方公尺，可容納人數達800人，為學生和社區居民提供更好的學習和生活環境。

教育處長劉美蘭指出，中正國中在全國科展、民俗運動、各項體育運動、管樂社團及升學成績等，均有亮眼的優異表現，也是基隆市雙語領航學校。

綠建築 基隆 運動

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