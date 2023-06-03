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三星鄉長羈押停職 公所秘書代理
宜蘭縣三星鄉長李志鏞2019年舉辦活動涉嫌收賄、圖利，上月遭羈押。縣府接獲地檢署公文，依法停止李志鏞職務，昨指派現任公所秘書江淳銘代理；江人在國外考察，已安排提前返台，5日將於鄉公所就職。
檢方調查，三星鄉公所於2019年舉辦三星花海和安農溪落羽松點燈及花海耶誕樹裝飾工程時，李志鏞涉嫌圖利特定廠商並收賄，涉犯貪汙治罪條例。宜蘭地方法院5月17日裁定收押，李志鏞提出抗告，遭高等法院駁回。
縣府6月1日收到地檢署羈押通知公文，依據地方制度法第78條第1項第3款，自5月17日起停止李志鏞鄉長職務，再根據地制法第82條，指派江淳銘代理鄉長職務，6月5日上午10時於鄉公所3樓會議室就職。
鄉公所表示，江淳銘目前人在國外考察，已請旅行社安排最快時間回國，最遲3日中午前返台。
鄉代會主席陳世玉認為，江淳銘歷任建設課長、行政室等職務，熟稔鄉內的事務，尤其是近期三星鄉有防汛等任務，江代理鄉長能穩定目前公所的狀況。
地方人士指出，江淳銘是公務員出身，不是李志鏞或國民黨的人馬，縣府指派他代理鄉長，可能是考量李志鏞僅是羈押而非判刑確定，再加上三星鄉近日任務頗多，因此未和去年頭城鎮的案例一樣指派縣議員代理，而是直接讓熟悉三星事務的江淳銘代理，公所能照常運作，鄉代會也熟悉，應該算是兩全其美。
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