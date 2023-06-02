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台東縣府11項提案議會卡關 月底熱氣球嘉年華恐受阻

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議會第20屆第1次定期會今最後一天會期，但因提前散會，縣府尚有11項提案未通過，其中包括本月底將登場的台灣國際熱氣球嘉年華活動費，議會近期將加開臨時會審議。記者尤聰光／攝影
台東縣議會第20屆第1次定期會今最後一天會期，但因提前散會，縣府尚有11項提案未通過，其中包括本月底將登場的台灣國際熱氣球嘉年華活動費，議會近期將加開臨時會審議。記者尤聰光／攝影

台東縣議會第20屆第1次定期會今最後一天會期，但因提前散會，縣府尚有11項提案未通過，其中包括本月底將登場的台灣國際熱氣球嘉年華活動費，熱氣球活動恐受阻。縣長饒慶鈴將拜訪議長吳秀華，爭取預算通過機會。議會也將加開臨時會審議。

議長吳秀華表示，確實部分縣府提案相關細節議員同仁需了解清楚及審慎討論，因此，暫時未能通過，近期會加開臨時會，至於何時加開，待討論後通知開會時間，絕對不會讓縣務運作受阻，甚至影響到縣民權益。

縣府表示，這次未審查到的提案，都攸關民生、產業發展重要建設，還有照顧偏鄉緊急醫療預算。相關提案未過，不只爭取到的數億經費無法執行，影響民眾權益，恐讓各建設延宕、甚至款項被中央收回。

據了解，未通過提案有國發會核定今年台東縣第3期綜合發展實施方案，包括本月底的台灣國際熱氣球嘉年華活動費用、山地離島居民轉診交通補助、專科醫師支援台東及緊急醫療相關費用，及成功地區石雨傘環境改善等計畫。

另國發會核定112至113年花東基金，16鄉鎮市公所提案計畫包括阿朗壹北端入口露營區景觀改善計畫，及達仁、大武、關山、池上、東河、台東、卑南、池上、蘭嶼、成功、海端、鹿野等公所共20個案子，本會期皆未通過。

熱氣球嘉年華 台東 露營區

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