門諾醫院與馬偕合辦護理公費班 畢業即回鄉工作
為解決東部護理人員招募困難、人力短缺問題，門諾醫院與馬偕醫護管理專科學校合辦護理公費生專班，今年預計招收24人，就學期間補助就學費用及發放生活費，畢業後考取證照可保證就業。
門諾醫院今天發布新聞稿指出，自2016年起與馬偕醫護管理專科學校合辦護理公費生專班，鼓勵在地學子加入護理行列，已有數10名公費生畢業後返院服務。
門諾醫院指出，今年預計招收24名護理公費生，一至三年級醫院補助每學期雜費及每月生活費新台幣5000元，四至五年級提供學、雜費補助，成績優異還可申請獎學金，畢業後考取證照就可到門諾機構服務5年，月薪4萬起跳。
護理師陳平是馬偕護理公費專班首屆大學長，他分享，就讀門諾馬偕護理公費專班，不僅減輕家庭的經濟負擔，畢業即就業，回到家鄉工作，有穩定收入，可就近照顧家人。
門諾醫院指出，112學年度東部地區五年制護理科獎助生甄選入學招生簡章已公布於門諾醫院及馬偕管理專科學校官網，門諾醫院門診一樓服務台也有報名資訊，即日起開放報名至17日止。
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