基隆鎖管季登場 夜訪等5大活動嘗海鮮、體驗海洋風情

基隆夏季海洋品牌活動「基隆鎖管季」登場，基隆市長謝國樑今天參加啟動儀式，歡迎各地遊客報名參加「基隆鎖管季」等五大系列活動、品嘗時令海鮮，並體驗基隆豐富又多樣的海洋生態。

謝國樑與基隆區漁會理事長簡建輝、常務監事游日興、國立海洋科技博物館長陳素芬啟動儀式，為6月下旬起跑的基隆鎖管季揭開序幕。

今年鎖管季共推出五大系列活動、包含「夜訪鎖管」、「夜釣體驗」、「海釣學院」、「外木山海上王爺遶境」及「鎖管季主題日」。

謝國樑說，由市府與基隆區漁會共同舉辦的「基隆鎖管季」邁入第19個年頭，希望吸引國內外遊客共同體驗基隆夏季之美。謝市長還與小朋友一起參加「猜猜我是誰」，分辨花枝、小卷、鎖管、軟絲跟魷魚。

鎖管季經典夜釣、夜訪6月下旬開跑，分別限量500名和2000 名，由專業船長帶領民眾進入東北角夏夜海域，體驗當令漁獲的捕獲過程，還能享用現撈海味。

今年也規畫了10場海釣學院，6月9日起於官網開放報名，邀請在地創生團隊實際帶領介紹，以食魚教育角度帶領民眾體驗從海洋到餐桌的生態文化。

8月5號王爺季系列活動，民眾可以登船參加海上遶境，親自體驗宗教文化的震撼與感動，下午則有市集及基隆西岸半日遊行程可以參加。晚上也能品嘗在地傳統風味的平安晚宴。重頭戲「鎖管主題日」8月19日在碧砂漁港登場，有舞台表演、主題市集、DIY體驗，豐富活動暢玩一整天，還有限量小禮物。