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宜蘭三星鄉長李志鏞在押 縣府派現任公所秘書代理

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
三星鄉長李志鏞（左）遭三星鄉長李志鏞遭涉貪遭押，縣府今派現任公所秘書江淳銘代理。記者陳敬丰／攝影
三星鄉長李志鏞（左）遭三星鄉長李志鏞遭涉貪遭押，縣府今派現任公所秘書江淳銘代理。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣三星鄉長李志鏞因108年舉辦活動涉嫌收賄、圖利，上月遭檢方聲押，宜蘭地院裁定收押，縣府昨日接獲地檢署公文，依法停止李志鏞職務，今日派現任公所秘書江淳銘代理職務；江目前正在國外考察，已安排提前返台，縣府6月5日將於公所辦理就職。

檢方調查，李志鏞涉嫌108年舉辦三星花海和安農溪落羽松點燈，及花海耶誕樹裝飾工程時，圖利特定廠商並收賄，涉犯貪汙治罪條例，聲請羈押，宜蘭地院5月17日裁定收押，李志鏞提出抗告，遭高等法院駁回，確定至少在押2個月。

縣府昨日收到地檢署羈押通知公文，依據地方制度法第78條第1項第3款，自5月17日起停止李志鏞鄉長職務，再根據地方制度法第82條，指派三星鄉公所秘書江淳銘代理鄉長職務，6月5日上午10時於鄉公所3樓會議室交接、宣誓與就職。

鄉公所表示，江淳銘目前尚在國外考察，已請旅行社安排最快時間回國，至遲明天中午前就會返台；鄉代會主席陳世玉認為，江淳銘歷任建設課長、行政室等職務，熟稔公所事務，尤其近期三星鄉也有防汛等任務，江代理鄉長定能穩定目前公所狀況。

地方人士指出，江淳銘公務員出身，不是李志鏞或國民黨的人馬，這次縣府指派他代理鄉長，可能是考量李志鏞僅是在押而非判刑確定，2個月後就會回來，再加上三星鄉近日任務頗多，因此沒有和去年頭城鎮的案例一樣指派縣議員，而是直接讓熟悉三星事務的江淳銘代理，公所能照常運作，鄉代會也熟悉，應該算是兩全其美。

鄉長 宜蘭

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