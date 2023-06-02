七堵室內兒童樂園啟用 謝國樑將邀雙北同樂享海洋意象

基隆首座室內兒童樂園3月在信義區成立後，廣受家長好評，第二座今天在七堵成立，市長謝國樑與小朋友一起同樂啟用，以海洋為主題意象，設計「海洋球池滑梯」等4大主題親子互動及共樂等遊區域，小朋友都玩得很高興。

七堵室內兒童樂園位在光明路七堵行政大樓6樓，規畫120坪兒童遊憩空間，並設計「海洋球池滑梯」、「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」、「童伴足撞球」等4大主題親子互動及共樂等遊戲區域，場地相當寬闊。

今天小朋友一看到大球池迫不急待衝上去再溜下來，讓現場充滿歡笑聲。

謝國樑今天主持啟用揭牌儀式，謝國樑表示，七堵室內兒童樂園將發揮區域共好的功能，並會邀請雙北地區特教孩童班級共享同樂，一同創造友善美好的體驗及回憶。市府將持續規畫其他5區室內兒童樂園，打造一區一室內兒童樂園目標。

副議長楊秀玉說，走進兒童樂園看到很多好玩的設施，小朋友都玩得不亦樂乎，讓家長都很感動，期盼各區早早日完成規畫。議員陳宜也帶著小朋友來玩，認為室內空間基隆很需要，下雨天也能享受親子同樂。

七堵遊樂設施由副市長邱佩琳邀邱創煥文教基金會與禎祥食品等企業，共同捐贈樂園遊憩設施，提供多元豐富的遊戲體驗。