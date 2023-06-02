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基市送電動車 綠喊不限廠牌

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市政府今年追加預算3.6億元補助送1.2萬輛電動車政策，民進黨議會黨團昨天要求讓市民未來選車不限廠牌，杜絕與特定廠商合作的爭議。市府發言人余治明表示，民進黨團議員的說明相當有道理，將會充分思考，如何更加完善這項政策。

基隆市公益青年就業電動車補助計畫鼓勵青年參與公益活動，以電動機車補助，計畫獲核定後即可受理申請。方式為補助汰換燃油機車換購電動車，每輛補助約3萬、中央汰換補助約1萬。

民進黨議會黨團昨天開記者會，喊出「謝國樑的車，民進黨來送」，要求送電動機車的政策，補助時不限廠牌。

民進黨團總召鄭文婷說，黨內民調顯示，56.2%民眾贊同應「不限廠牌車型補助青年購買電動機車」，絕大多數市民都希望可以自由選擇車款。政策執行過程中，基於公益考量、民眾選擇自由、跟廠商不宜過分連結的做法，不限廠牌補助才能讓民眾自由選擇，也讓基隆市府執行政策的過程更公開透明。

議員吳驊珈等人表示，黨團沒有阻擋，甚至支持電動機車政策，但謝國樑不能選前說一套、選後做一套，提出的計畫不清不楚。市府雖表示屆時車款要經過審查小組審查，也會啟動相關的廉政機制來避免爭議，但市府到目前為止都還沒提出審查小組名單跟審查標準，難以杜絕外界聯想。

民進黨 電動機車 基隆

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