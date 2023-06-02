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台東移植菩提樹 死一半挨批

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東市四維路去年8月整建工程移植40餘年「菩提樹」引議論，縣府經3個月移植照料，宣稱存活達9成以上，但大半樹木枯死，成為議員質詢焦點。建設處表示，將盡力救治尚存樹木。

建設處長蔡勝雄說，當初移植方式的時間點可能不對，移植後有發芽過，但是假性發芽，若確認有樹木死亡會移除，對於尚有存活的樹木會盡力救治，給予適當澆水及養分。

縣府去年8月利用四維路整建工程，將30棵、樹齡逾40年菩提樹移植到臨海路水資廠旁空地，移植過程部分民眾批包商粗暴、不友善，認為重新植種的菩提樹恐會大量死亡。

縣府對外宣稱在細心照料下，移植3個月的菩提樹目前9成以上長出新葉，未料，30棵菩提樹有一半呈枯死狀態，近日議會定期會及提案審查成為議員質詢焦點，要求縣府妥適處理。

議員方賢仁說，一開始移植沒按照作業程序，才導致後續一堆問題，要是珍貴一級木，一定被罵翻，現在最重要把枯死的菩提樹處理掉，不要不動作。

員林參天表示，移植過程粗暴就算了，栽種地點也不對，選在掩埋焚化粒料的水資廠旁空地，後續沒有好好照顧，現在只有不到5棵有發芽，幾乎光禿一片，縣府應深刻檢討改善。

議員 台東 員林

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