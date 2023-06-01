易斯達航空考察花蓮機場 包機復航有望

花蓮－南韓航線包機直航因疫情停飛3年，南韓易斯達航空等人員上月底至花蓮航空站考察機務設施，評估設立維修站點可能性。

花蓮縣政府觀光處長張志翔今天指出，南韓易斯達航空於民國108年陸續開設花蓮－仁川、釜山直航包機航線，109年2月起因疫情影響停飛。

縣府統計，花蓮－南韓包機對飛期間共138趟次，平均每班機載量可達7成約189人，共計約1萬3000人次出入境，是花蓮包機直航重要國際航線之一。

為研議花蓮－南韓航線復飛，易斯達航空台北分公司支店長王君本、亞洲航空公司經理張心威等人上月30日至花蓮航空站考察機務設施，評估設立維修廠站的可能性。

王君本表示，花蓮與南韓航權可至2030年，南韓總公司對花蓮航線極具信心，而兩地因疫情已停航3年，相關疫後復飛航務細節有待逐一檢視，待公司恢復機隊服務能量後，將加速復航定期包機期程。

交通部民航局花蓮航空站主任林國勇表示，為促進花蓮機場使用率，航站釋出多項設站優惠及國際航班降落費減免等措施，期盼吸引航空公司來花蓮機場起降及設立維修站點，帶入更多國際航班。

代理國際航空在台運業務的亞洲航空公司經理張心威表示，已有航空公司表達包機直航花蓮意願，將考慮在花蓮機場設立維修站點服務客人，協助花蓮開發潛在航點。

張志翔說，縣府也將規劃邀南韓當地旅行業者訪花踩線，提前規劃更多適合韓客的旅遊景點；疫情後已爭取越南峴港、曼谷至花蓮對飛包機，目前還在爭取日本、南韓、新加坡及香港等地包機直航。