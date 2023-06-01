謝國樑編3.6億送電動車 民進黨團要求不限廠牌自由選

基隆市政府今年追加減預算編3.6億元，提出補助計畫要送1.2萬輛電動車，民進黨議會黨團今要求應不限廠牌，杜絕與特定廠商合作的爭議，讓民眾自由選擇。市府回應表示，民進黨的建議相當有道理，會充分思考，完善這項政策。

環保局提出基隆市公益青年就業電動車補助計畫，鼓勵青年參與公益活動，以電動機車補助，計畫獲核定後即可受理申請。方式為補助汰換燃油機車換購電動車，每輛補助約3萬、中央汰換補助約1萬。

民進黨議會黨團今天開記者會喊出「謝國樑的車，民進黨來送」，要求送電動機車的政策，應以不限廠牌補助的形式進行。

民進黨團總召鄭文婷議員說，黨內民調顯示，56.2%民眾贊同應「不限廠牌車型補助青年購買電動機車」，絕大多數市民都希望可以自由選擇車款。

鄭文婷說，在政策執行過程中，基於公益考量、民眾選擇自由、跟廠商不宜有過分連結的做法，不限廠牌補助才能讓民眾自由選擇，也讓基隆市府執行政策的過程更公開透明。

議員吳驊珈、施偉政、張之豪、張秉鈞、張顥瀚、陳宜、陳軍佐、許睿慈、曾怡芳等表示，黨團議員沒有阻擋，甚至支持電動機車政策，但謝市長選前說一套、選後做一套，提出的計畫不清不楚。

民進黨說，雖市府表示屆時車款要經過審查小組審查，也會啟動相關的廉政機制來避免爭議，但市府到目前為止都還沒提出審查小組的名單跟審查標準，難以杜絕外界的聯想。