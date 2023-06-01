影／基隆第2座室內兒童樂園在七堵 謝國樑開箱明啟用
基隆多雨潮濕天氣戶外遊戲空間常無法使用，市長謝國樑上任後推動「一區一室內兒童樂園」政策，第一座3月在信義區開幕，七堵完成設置第二座室，明天開幕，分為4大主題遊戲區，謝國樑今天提早開箱，小朋友玩得很高興。
七堵室內兒童樂園設在七堵區行政大樓，以海洋為主題為意象，現場分為「海洋球池滑梯」、「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」及「童伴足撞球」等4大主題遊戲區。
市長與小朋友互動充滿歡笑，小朋友童言童語告訴市長，「我買了木瓜喔」，結果卻拿出仿真麵包玩具時，市長也以充滿童趣的語言回應，「這是長得很像木瓜的麵包」，引得眾人哄堂大笑。
家長說，到區公所洽公時常煩惱小朋友不知放在何處，如今多一處室內兒童樂園很方便，也可以專程來玩。
市長和小朋友玩在一起，看到小朋友玩賽車因太投入而險些「撞車」時，也趕緊提醒孩童留意交通安全，當場化身交通指揮。
謝國樑表示，上任以來已完成信義及七堵2處室內兒童樂園，感謝副市長邱佩琳副邀集邱創煥文教基金會及禎祥食品等企業捐贈設備，期盼未來能引進更多資源，讓孩子們在冬天濕冷季節，不受天氣因素影響，能盡情在室內兒童樂園安心玩樂。
社會處表示，第一座信義室內兒童樂園3月成立後，因反應很好，在七堵設置第二座室內兒童樂園，增設更豐富多元的遊戲體驗，希望為基隆孩童提供優質安全且充滿歡笑的室內遊憩場地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言