鳳林遊憩區轉型露營基地 第一期拚2025年營運

花東縱谷國家風景區管理處在花蓮縣鳳林鎮開發占地48公頃的鳳林遊憩區，因獲利不佳，2010年終止BOT契約，閒置多年後，縱管處去年提出環評變更，通過審查，未來將迎合露營風氣，轉型為露營區，近日辦理招商，希望第一期能在2025年開始營運。

鳳林遊憩區位於鳳林鎮南端，緊鄰台9線，現在民眾開車經過可見一大片綠地，還有一座小土丘，整理得相當乾淨，園區卻大門深鎖，令外界好奇。

縱管處指出，早在2000年鳳林遊憩區通過環評，經開工整修，舉辦多次飛行傘活動，卻獲利不佳。又遇上花東鐵路電氣化計畫，光復隧道須經過園區下方，到2015年才點交完畢；且環評規定全區開發完成才可對外招商，導致投資成本太高有難度，後變更成逐步開發，今年2月通過環評，目標打造花蓮露營示範基地。

鳳林遊憩區分三期開發，第一期近台9線西側，現已有基礎建設，包括有65個營位及警衛室、販賣部、炊事亭、淋浴間、公廁等相關設施。

縱管處指出，第一期規畫與廠商簽訂OT案，為業者營運政府投資興建完成的建設；第二、三期為BOT案，民間投資新建與營運。第一期已有廠商詢問，若順利的話，可在2年後開始營運。另，即日起至8月21日，會就鳳林遊憩區「全區」向民間徵求開發的可行性評估報告，盼打造4星級營地度假樂園。