聽新聞
test
0:00 / 0:00

鳳林遊憩區轉型露營基地 第一期拚2025年營運

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處在花蓮縣鳳林鎮開發占地48公頃的鳳林遊憩區，因獲利不佳，2010年終止BOT契約，閒置多年後，縱管處去年提出環評變更，通過審查，未來將迎合露營風氣，轉型為露營區，近日辦理招商，希望第一期能在2025年開始營運。

鳳林遊憩區位於鳳林鎮南端，緊鄰台9線，現在民眾開車經過可見一大片綠地，還有一座小土丘，整理得相當乾淨，園區卻大門深鎖，令外界好奇。

縱管處指出，早在2000年鳳林遊憩區通過環評，經開工整修，舉辦多次飛行傘活動，卻獲利不佳。又遇上花東鐵路電氣化計畫，光復隧道須經過園區下方，到2015年才點交完畢；且環評規定全區開發完成才可對外招商，導致投資成本太高有難度，後變更成逐步開發，今年2月通過環評，目標打造花蓮露營示範基地。

鳳林遊憩區分三期開發，第一期近台9線西側，現已有基礎建設，包括有65個營位及警衛室、販賣部、炊事亭、淋浴間、公廁等相關設施。

縱管處指出，第一期規畫與廠商簽訂OT案，為業者營運政府投資興建完成的建設；第二、三期為BOT案，民間投資新建與營運。第一期已有廠商詢問，若順利的話，可在2年後開始營運。另，即日起至8月21日，會就鳳林遊憩區「全區」向民間徵求開發的可行性評估報告，盼打造4星級營地度假樂園。

環評 露營區 花蓮

延伸閱讀

縱管處打造鳳林遊憩區 盼招商成花蓮露營示範基地

影／謝國樑宣布廢止林右昌四接「原則同意開發事項」公文

50間客房觀光飯店竟登記民宿 議員陳光軒批苗縣府放水

通過環評也沒用！環保署：基市府若堅決駁回 協和四接無法開發

相關新聞

「不鎖門是引誘」發言掀波瀾！時力邀他開溝通記者會 議員黃浴沂回應了

宜蘭女消防員性騒事件，牽扯出縣議員黃浴沂發言風波，時代力量宜蘭縣黨部邀請黃浴沂明天進行「公開溝通記者會」。對此，黃浴沂表...

基隆染疫慰問金 7月3日起申請

基隆市政府追加減預算編列3800萬元，針對低收入及中低收入發放「染疫慰問金」，市議會昨審查時引發議員熱烈討論，最後預算仍...

國5接蘇花改 目標2032完工

國5銜接蘇花改公路計畫展開迄今3年多，近日初步完成環說書，昨天舉辦公開說明會後，會將建設計畫送行政院審查，待環評通過，計...

鳳林遊憩區轉型露營基地 第一期拚2025年營運

花東縱谷國家風景區管理處在花蓮縣鳳林鎮開發占地48公頃的鳳林遊憩區，因獲利不佳，2010年終止BOT契約，閒置多年後，縱...

縱管處打造鳳林遊憩區 盼招商成花蓮露營示範基地

花東縱谷國家風景區管理處在花蓮縣鳳林鎮開發占地48公頃的鳳林遊憩區，因獲利不佳，2010年終止BOT契約。閒置多年後，縱...

宜蘭一結工業區「新璞玉」 縣府完成公共設施招商引資

宜蘭「一結工業區」北側主要道路及服務設施都已完成，縣府今天下午針對該工業區舉行招商說明會。縣長林姿妙表示，宜蘭不缺水，更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦