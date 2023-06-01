基隆染疫慰問金 7月3日起申請

基隆市政府追加減預算編列3800萬元，針對低收入及中低收入發放「染疫慰問金」，市議會昨審查時引發議員熱烈討論，最後預算仍順利通過。市府表示，將自7月3日到12月15日接受民眾申請，符合條件者每人發放1萬元。

基隆低收、中低收占基隆市人口比率2.5%，估算在109年1月至111年12月的36個月期間，符合條件者共約9000人，以5成的染疫估算，估計可能3000多人提出申請。

議員吳驊珈、鄭文婷說，市府衛生局比對出的確診人數為2921人，每人發1萬，但市府編列了3800萬元的預算，等於超編30%，預算編列金額過多。

議員俞叁發、連恩典、呂美玲、韓世昱等人指出，疫情期間中央或地方很多命令不同，造成地方困擾，如今市府要針對弱勢族群的照顧非常好，預算要編足，攸關低收入及中低收入民眾的「肚子問題」。

至於如何發放？呂美玲說，有一天她到信義市場附近遇到一對年輕夫妻，向她問染疫慰問金如何申請，很多民眾如同無頭蒼蠅，不知是向里長或區公所申請？

議員陳冠羽表示，申請方式是由社會處通知確診者，還是要自己去申請並不清楚，中低收不一定有辦法及資訊去申請，如由社會處主動處理，不需另花百萬宣傳。

基隆市政府社會處長楊玉欣表示，發放採取申請制，由中低收、低收的確診者提出申請，預算通過後，將自今年7月3日到12月15日接受民眾申請，由民政處、各區區公所及里幹事協助，細節會再公布，至於預算總數超編3成，是擔心會有疏漏才寬列；最終在多方討論後，預算順利通過。